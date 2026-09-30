Asesinan de un disparo en la cabeza al propietario del Botev Plovdiv, el equipo de fútbol más antiguo de Bulgaria

Iliyan Filipov, propietario del Botev, equipo de la primera división búlgara, fue asesinado a tiros este pasado martes en la ciudad de Plovdiv, a unos 120 kilómetros al este de la capital Sofía.

El crimen que ha dejado en shock al fútbol búlgaro se produjo durante la madrugada del martes en un barrio periférico. Por el momento se desconocen quién o quiénes han podido ser los autores de este asesinato, aunque la policía búlgara trabaja arduamente para tratar de encontrar a los malhechores.

Las autoridades, de hecho, acordonaron todas las entradas y las salidas de la ciudad de Plovdiv para tratar de impedir la fuga de los autores de dicho crimen.

El estadio del Botev Plovdiv. BOTEV

Tal y como informaron los medios búlgaros, Iliyan Filipov recibió un impacto de bala en la cabeza tras un disparo ejecutado desde un bosque cercano al lugar en el que se encontraba. Este hecho, sin embargo, todavía no ha sido confirmado por los investigadores.

"El crimen ha sido cometido con el uso de un arma de fuego", se limitó a señalar en rueda de prensa el director de la Policía de Plovdiv, Vasil Kostadinov, quien añadió que por ahora se desconocen los móviles del homicidio.

El propietario del Botev tenía 53 años y era un empresario influyente en el país búlgaro. Era el fundador y director general de PIMK, una de las empresas de transporte más importantes de Bulgaria. La creó en el año 2000 y desde entonces expandió sus operaciones a diferentes sectores como la construcción.

Filipov era también propietario de una terminal ferroviaria privada en Plovdiv dedicada al transporte de mercancías hacia Turquía y Asia.

Una de las compañías del fallecido llegó a ser investigada hace tiempo por un supuesto delito de tráfico de cocaína. Sin embargo, las investigaciones no llegaron a conclusiones concluyentes y finalmente no se condenó delito alguno.

El club más antiguo

El Botev Plovdiv es el club profesional de fútbol más antiguo de Bulgaria. Fundado en 1912, actualmente milita en la máxima categoría de Bulgaria.

Doble campeón de la liga búlgara en 1929 y 1967, el palmarés del Botev también ha sido campeón de la Copa de Bulgaria en cuatro ocasiones, la última de ellas en 2024. Además, se alzó con la Supercopa en una ocasión.

"El Botev Plovdiv expresa su profundo dolor por la trágica muerte del presidente del club, Iliyan Filipov. La dirección, los futbolistas y los funcionarios del club expresan sus más sinceras condolencias a sus familiares cercanos y amigos", comentó el club a través de sus perfiles oficiales.

El próximo partido del Botev ante el Septemvri Sofia fue cancelado, además de todos los partidos de las categorías inferiores del club.

"Iliyan Filipov soñó y luchó por un Botev fuerte y unido. Un club del que toda la ciudad puede estar orgullosa. ¡Botev es eterno!