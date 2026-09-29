Once de España ante Croacia en la final de la Nations League 2023. REUTERS

Los 10 supervivientes de la primera hazaña de Luis de la Fuente: la revolución silenciosa que inició ante Croacia

Hay selecciones que cambian de golpe y otras que lo hacen casi sin que nadie se dé cuenta. La España de Luis de la Fuente pertenece a la segunda categoría. Esta noche, cuando la selección vuelva a encontrarse con Croacia, habrá una conexión directa con el primer gran capítulo de la segunda era dorada del fútbol español: la final de la Nations League de 2023.

Aquel 18 de junio, en De Kuip, España levantó ante Croacia el primer título de la etapa de Luis de la Fuente. Tres años después, varios de los futbolistas que participaron en aquella noche siguen formando parte del núcleo campeón del mundo.

De los 26 jugadores que han ganado el Mundial, diez formaron parte de la convocatoria de España para aquella final de la Nations League: Unai Simón, David Raya, Laporte, Le Normand, Rodri, Fabián, Mikel Merino, Gavi, Dani Olmo y Yeremy Pino. De hecho, cinco de ellos fueron titulares en Róterdam.

La final contra Croacia no fue únicamente el primer trofeo de Luis de la Fuente como seleccionador de la Absoluta. También fue el punto de partida de una selección que todavía estaba buscando su identidad.

El riojano había asumido el cargo unos meses antes, después de la eliminación en el Mundial de Catar, y afrontaba en Países Bajos su primera gran oportunidad de convertir el relevo en una realidad competitiva.

España ganó aquella final después de 120 minutos sin goles y una tanda de penaltis resuelta por 5-4. Unai Simón detuvo los lanzamientos de Majer y Petkovic, mientras Carvajal cerró la tanda con un penalti a lo 'panenka'. Rodri, además, fue elegido mejor jugador de la fase final por la UEFA.

Aquel equipo todavía tenía nombres que ya no están. Jordi Alba, Jesús Navas, Sergio Busquets ya no forman parte de esta generación; tampoco Carvajal, Asensio, Joselu o Nacho. La fotografía de De Kuip pertenece a otra época.

España levantando el trofeo de campeón de la UEFA Nations League. REUTERS

Pero en ella ya estaban algunos de los futbolistas que acabarían convirtiéndose en piezas fundamentales de la España campeona de Europa y, posteriormente, del mundo.

Unai Simón estaba bajo palos. Laporte, Le Normand y Rodri sostenían la columna vertebral. Fabián aportaba pausa y recorrido en el centro del campo. Gavi representaba la energía de una generación que empezaba a ganar espacio.

Desde el banquillo esperaban futbolistas como Dani Olmo, Merino y Yeremy Pino. David Raya completaba aquella portería. Son ellos los verdaderos supervivientes de la primera gran fotografía de la era De la Fuente.

La revolución llegó después

Pero la revolución de De la Fuente no terminó en Róterdam. En realidad, comenzó a acelerarse después. La siguiente convocatoria, en septiembre de 2023, introdujo dos nombres que acabarían simbolizando el cambio generacional: Lamine y Nico Williams. Ambos aparecieron en la lista para los partidos de clasificación para la Eurocopa frente a Georgia y Chipre.

Lamine, con apenas 16 años, se convirtió además en el debutante más joven de la historia de la selección absoluta y marcó ante Georgia en su estreno.

Nico ya había sido llamado para la fase final de la Nations League, pero una lesión le impidió participar y fue sustituido por Ansu Fati. Por eso no puede contabilizarse entre los nueve jugadores que efectivamente estuvieron en la convocatoria definitiva de la final ante Croacia.

Lamine Yamal y Nico Williams celebrando el paso a la final. Hannah Mckay Reuters

La diferencia es significativa. Porque si Róterdam representa el nacimiento del proyecto, septiembre representa su transformación.

De la Fuente no rompió con todo lo anterior. Conservó una base y fue incorporando progresivamente nuevas piezas. Lamine y Nico se sumaron a un grupo en el que ya estaban Rodri, Gavi, Pedri, Olmo, Fabián, Merino y Unai Simón. La selección empezó a combinar generaciones sin necesidad de señalar públicamente un cambio de ciclo.

De Croacia al Mundial

Tres años después, la fotografía es completamente distinta. España llega al duelo como campeona del mundo y con una convocatoria que conserva buena parte de aquel núcleo. Luis de la Fuente incluyó en su primera lista posterior al Mundial a 22 de los 26 campeones del mundo.

Entre ellos están varios de aquellos supervivientes de 2023: Unai Simón, Laporte, Rodri, Fabián, Merino, Dani Olmo, Oyarzabal, Ferran y Yeremy.

El tiempo ha cambiado los nombres, los roles y hasta la jerarquía. Algunos de aquellos titulares han pasado a ser veteranos; otros que comenzaron como suplentes se convirtieron en protagonistas; y varios de los jóvenes que todavía no estaban en aquella final terminaron siendo imprescindibles.

Oyarzabal celebra el gol de la remontada ante Inglaterra en Wembley. REUTERS

Eso explica mejor que cualquier discurso la revolución silenciosa de De la Fuente. No fue una ruptura. Fue una sucesión de decisiones que acabó modificando por completo la selección.

Y quizá por eso el reencuentro con Croacia resulta tan simbólico. El martes, en el Sánchez-Pizjuán, España volverá a enfrentarse al rival contra el que conquistó su primer título con el riojano. La selección que aparezca sobre el césped será muy diferente a aquella de junio de 2023.

Pero, entre los campeones del mundo, todavía quedarán algunos rostros de aquella noche. Son los testigos de la primera hazaña. Los que estuvieron allí cuando todo empezó.