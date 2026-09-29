Santi Cañizares, exfutbolista: "No somos nadie, España no es Marruecos. No tenemos opción para la final del Mundial 2030"

Santi Cañizares considera que España tiene muy pocas posibilidades de acoger la final del Mundial de 2030, pese a que Madrid y Barcelona figuran en el debate sobre la sede del partido.

El exfutbolista expresó el domingo por la noche, en Tiempo de Juego de COPE, una visión opuesta a la confianza que manifestó este lunes Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Cañizares situó a Marruecos por delante de la candidatura española y sostuvo que la decisión dependerá, sobre todo, del peso político de cada país. "Ahora mismo, está más preparado Marruecos para albergar una final que Madrid. Como es política, ya está el pescado vendido. Creo que no tenemos ninguna opción. Ojalá me equivoque", afirmó.

En su intervención, puso en duda que España pueda imponerse en esa disputa. E.exguardameta insistió en esa lectura al comparar la influencia internacional de ambos países. "¿Quién es España y quién es Marruecos, ahora mismo, políticamente hablando? ¿Qué país tiene más fuerza a nivel mundial? Es una evidencia. No somos nadie en este momento, España no es Marruecos", declaró.

Su pronóstico no responde a una decisión anunciada sobre la sede, sino a su valoración de las fuerzas que, a su juicio, intervendrán en la elección.

Luis de la Fuente posa con Rafael Louzán, presidente de la RFEF, tras firmar su renovación con España. RFEF

Louzán es positivo

La respuesta de Louzán llegó el lunes en el programa Otra Ronda, de Radio MARCA. El presidente de la RFEF pidió calma ante las dudas sobre el destino de la final y defendió las opciones españolas.

"España no puede tener dudas en todo esto, somos potencia y líderes mundiales en todo. Acaban de ganar las chicas ayer -en el Mundial sub20- y mañana vamos a intentar dar otra alegría a España -en la Nations League, ante Croacia- y la alegría más importante será jugar la final en España", señaló en respuesta al periodista José Luis Allegue.

Las posturas reflejan dos formas distintas de interpretar la carrera por el partido decisivo. Cañizares cree que la influencia política favorecerá a Marruecos y da por prácticamente descartada la opción española; Louzán, en cambio, transmite confianza en que España acabará siendo la elegida.

El dirigente federativo ya había defendido anteriormente la capacidad organizativa del país y su peso en la candidatura compartida con Portugal y Marruecos.

Por ahora, ninguna de las dos posiciones equivale a una adjudicación. La elección de la sede de la final corresponde a la FIFA, que no ha confirmado dónde se disputará el encuentro.

Hasta que haya una resolución, Madrid y Barcelona seguirán formando parte de la conversación sobre la opción española frente a la aspiración marroquí.