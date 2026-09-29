Josep Pedrerol, presentador: "A Vinicius le está afectando no estar en ninguna quiniela del Balón de Oro. No se va de nadie"

El momento de Vinicius centró parte del debate de anoche en El Chiringuito. Josep Pedrerol puso el foco en dos aspectos de su juego: la falta de acierto ante la portería y sus dificultades para superar rivales.

El presentador planteó, además, que la ausencia del brasileño entre los nombres que se barajan para el Balón de Oro podría estar influyendo en su rendimiento.

Pedrerol recordó que Vinicius ya había atravesado una etapa en la que le costaba marcar y que después logró mejorar sus cifras. A su juicio, ahora vuelve a tener problemas de puntería. "Y la ha vuelto a perder. No se va tampoco", afirmó.

También mencionó que alguien había señalado un posible exceso de peso del jugador, aunque no identificó a la persona que hizo ese comentario. Su valoración fue: "Le está afectando el que no esté en ninguna quiniela del Balón de Oro".

Cristóbal Soria llevó la discusión al papel de Vinicius en el Real Madrid. El tertuliano cuestionó que se le considere un titular indiscutible y rechazó la idea de restar importancia a sus dificultades para marcar por jugar en la banda.

"El extremo es delantero. Un delantero que su punto flaco es el gol... ¿dónde se ha visto?", señaló. Para Soria, ocupar una posición de extremo no elimina la exigencia de aportar goles al equipo.

María Trisac intervino para recordar una discusión habitual sobre el entrenamiento de la definición. "He escuchado muchas veces decir que el gol no se ensayaba... y os pintó la cara", dijo durante el intercambio.

Vinicius Jr durante el derbi contra el Atlético de Madrid. Reuters

Su comentario llegó en una conversación en la que también se habló del trabajo específico que estaría realizando Vinicius para mejorar sus remates.

Fue Marcos Benito quien aportó ese detalle. Según explicó, Ancelotti quiere que el brasileño afine su puntería y, para ello, está trabajando de forma individual con una persona del cuerpo técnico.

Benito se refirió a un vídeo difundido en redes en el que Vinicius golpea accidentalmente un balón contra una mujer situada fuera del campo de entrenamiento. "Están en Australia. La verdad que el brasileño no ha empezado bien en ese registro. Sin oposición, pero ensayando", relató.

Las intervenciones dejaron dos lecturas sobre el jugador: Pedrerol relacionó sus dificultades actuales con la falta de reconocimiento en las quinielas del Balón de Oro, mientras Soria insistió en que la producción goleadora debe formar parte de la evaluación de un extremo.

La explicación de Benito añadió otro elemento al debate: Vinicius estaría dedicando sesiones individuales a mejorar precisamente aquello que los tertulianos señalaron como uno de sus problemas.