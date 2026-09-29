Gianni Infantino, presidente de la FIFA, en el nombramiento de Abelardo De La Espriella como presidente de Colombia. Reuters

La FIFA acusa a la UEFA de actuar "con fines de acoso" y rechaza que EEUU facilite datos del proyecto fallido de Infantino

La FIFA presentó un escrito ante el Tribunal de Distrito del Distrito Sur de Florida por el que se opuso a la moción que presentó la UEFA. En dicha moción, Ceferin buscaba obtener pruebas del proyecto FIFA Forward Enterprise, una idea con la que Gianni Infantino pretendía vender parte del Mundial a manos privadas.

El organismo rector del fútbol mundial acusó a la UEFA de "actuar de mala fe y con fines de acoso" y no hacerlo con una necesidad legítima de obtener pruebas acerca de este proyecto.

Es un capítulo más de la guerra abierta que mantienen Infantino y Ceferin desde que se desató el enfrentamiento por la propuesta del FIFA Forward Enterprise. Una idea que dividió al mundo del fútbol y que ha hecho que Infantino viva sus momentos más complicados al frente de la FIFA.

La FIFA, en su rechazo a la moción de la UEFA, aseguró que el organismo europeo ha encabezado una "campaña de desinformación" para tratar de "influir en la campaña presidencial de la FIFA".

El organismo mundial aseguró que "las insinuaciones de UEFA de que el Sr. Infantino infringió alguna ley o principio ético carecen categóricamente de fundamento", e hizo referencia a que hay una "campaña de prensa de la UEFA" que "demuestra que se trata de un caso en el que la parte solicitante ha presentado una petición al amparo del artículo 1782 con fines de acoso, y no por una necesidad legítima de obtener pruebas".

La FIFA también descartó en su escrito que Gianni Infantino tuviera interés personal alguno en el proyecto de FIFA Forward Enterprise, y se apoyó en que la viabilidad estaba sujeta "a la aprobación tanto de las asociaciones miembro de la FIFA como del Consejo de la FIFA".

Por otra parte, la FIFA también acusa a la UEFA de confundir el valor del capital propio con el valor de empresa en torno al FFE.

Infantino, en campaña

Toda esta guerra entre las dos instituciones llega mientras las elecciones a la presidencia de la FIFA siguen acercándose. En marzo de 2027 tendrán lugar los comicios, y esto es algo que preocupa especialmente a Gianni Infantino pese a que parece que tiene la delantera tomada.

Pese a que viene de vivir su momento más delicado al frente del organismo por el fracaso del proyecto FIFA Forward Enterprise con el que trató de vender una parte de los derechos del Mundial y otras competiciones a manos privadas, Infantino sigue reforzando alianzas en la sombra.

Lo que escama a muchos es la forma de hacerlo. Infantino viene aprovechándose de las infraestructuras y las posibilidades que ofrece la FIFA como institución para su propio beneficio. Algo que sucede, por ejemplo, con los jets privados que toma para viajar por el mundo buscando apoyos gracias al acuerdo de la FIFA con Qatar Airways.

El presidente de la FIFA viajó a lugares como República Dominicana, Kirguistán o Colombia alegando compromisos oficiales, pero aprovechó para estrechar lazos con los dirigentes de las federaciones y pedir el apoyo para las próximas elecciones.