Ferran Soriano, en el centro con la copa, celebrando una de las Premier League ganadas por el Manchester City. Europa Press

El caso City llega a la cumbre de los clubes europeos: Ferran Soriano, responsable del caos, se enfrenta a la ira de la Premier

El caso Manchester City irrumpe este martes en la Asamblea General de European Football Clubs (EFC) en Copenhague.

Ferran Soriano, consejero delegado de City Football Group y miembro de la junta directiva de la organización, afronta el encuentro con cientos de dirigentes europeos mientras varios clubes de la Premier League estudian cómo reclamar los perjuicios económicos que consideran haber sufrido durante los años investigados.

El ejecutivo español ya defendió este lunes ante la directiva de la EFC que el City hará todo lo posible para limpiar su nombre y advirtió de que el procedimiento todavía puede prolongarse durante años, según una fuente conocedora de la reunión citada por Reuters.

Soriano se convierte así en el principal foco de atención de una cumbre que congregará a alrededor de 500 representantes de los 850 miembros de la EFC.

Su doble condición -máximo ejecutivo del grupo propietario del City y directivo de la asociación que representa a los clubes europeos- lo coloca ante numerosos dirigentes de la Premier cuyos equipos están analizando posibles acciones legales.

La EFC identifica oficialmente al español como integrante de su junta desde 2023 y responsable ejecutivo de City Football Group, estructura que controla trece clubes en diferentes países.

Los posibles escenarios de la sanción al Manchester City Guillermo Echeverría

La tensión procede de la decisión adoptada por la comisión independiente encargada de estudiar las acusaciones presentadas por la Premier. Según las informaciones reveladas en Inglaterra, el Manchester City fue declarado culpable de 114 de los 115 cargos iniciales.

Ni la competición inglesa ni la comisión han publicado todavía la resolución y tampoco se ha comunicado la sanción, por lo que el proceso no está cerrado. El club mantiene que no cometió ninguna irregularidad y tiene previsto recurrir.

Soriano evitó responder a los periodistas cuando fue preguntado en Copenhague por el veredicto. Sin embargo, sí abordó la situación al término de la reunión de la junta de la EFC celebrada este lunes. Allí transmitió que el City discrepa de las conclusiones conocidas, conserva la confianza en demostrar su inocencia y está preparado para continuar la batalla.

Ferran Soriano, consejero delegado de City Football Group. Europa Press

Según fuentes presentes, resumió la dimensión temporal del conflicto con una advertencia: "Han hecho falta ocho años para llegar hasta aquí y todavía hará falta mucho más tiempo".

Su intervención anticipa la estrategia del City frente al escenario que se abre ahora. El club pretende agotar las vías de defensa antes de aceptar cualquier consecuencia deportiva o económica.

La siguiente fase deberá determinar el posible castigo, que podría incluir una multa, una deducción de puntos o incluso medidas que comprometieran su continuidad en la Premier.

Después llegaría el recurso anunciado por la entidad, una cadena procesal que amenaza con extender la incertidumbre sobre la competición inglesa.

Los clubes ingleses se movilizan

Mientras el City prepara esa respuesta, sus rivales también se movilizan. Varios clubes ya habían solicitado asesoramiento jurídico antes de que trascendiera la decisión de la comisión y las conversaciones se han intensificado tras conocerse el resultado.

Las opciones que se encuentran sobre la mesa incluyen reclamaciones individuales y una posible actuación coordinada, aunque todavía no se ha presentado públicamente ninguna demanda y cualquier iniciativa tendría que esperar previsiblemente a que terminase el proceso de apelación.

Arsenal, Liverpool, Manchester United y Tottenham dieron pasos legales en 2024 para preservar su derecho a solicitar una compensación y evitar que los posibles plazos de prescripción cerrasen esa vía.

Los clubes podrían tratar de acreditar pérdidas relacionadas con premios por clasificación, participaciones europeas, ingresos comerciales o descensos. Terminar por detrás del City, sin embargo, no bastaría automáticamente para recibir una indemnización: cada entidad tendría que demostrar un perjuicio cuantificable y establecer una relación directa entre ese daño y las infracciones.

El precedente de Everton y Burnley ofrece una referencia, aunque no permite anticipar el desenlace. Una comisión ordenó al Everton pagar alrededor de 35 millones de libras al Burnley por las consecuencias de una infracción de las normas de rentabilidad y sostenibilidad, decisión que el club de Liverpool ha recurrido.

El caso demuestra que el sistema inglés contempla la posibilidad de reparar económicamente a un rival perjudicado, pero la escala del expediente del City y el número potencial de afectados abren un escenario mucho más complejo.

Los 115 cargos no corresponden a un único comportamiento ni a una sola temporada. Incluyen acusaciones por no ofrecer información financiera exacta entre las campañas 2009-10 y 2017-18, no detallar correctamente determinadas remuneraciones de jugadores y entrenadores, incumplir normas financieras de la UEFA y la Premier y no colaborar con la investigación entre diciembre de 2018 y febrero de 2023.

El City conquistó ocho títulos durante el periodo principal examinado, entre ellos tres campeonatos de la Premier.

Ese historial explica el malestar existente entre sus adversarios, pero no significa que los trofeos vayan a ser retirados ni transferidos. Tampoco se conoce todavía el razonamiento completo de la comisión ni qué cargos concretos fundamentarán la sanción.

Los futbolistas del Manchester City celebrando el título de la Premier League 2017/18. Manchester City

La Premier se ha negado a comentar las informaciones y el City sostiene públicamente que el procedimiento continúa, que quedan fases relevantes por completar y que está sometido a confidencialidad.

La Asamblea de la EFC

El conflicto desembarca de esta manera en una asamblea europea atravesada por un debate más amplio sobre el poder, la regulación y la gobernanza del fútbol.

La EFC celebrará su 33.ª Asamblea General en Copenhague entre el 28 y el 30 de septiembre, con Nasser Al-Khelaïfi, presidente de la organización y del Paris Saint-Germain, como anfitrión institucional.

También participará Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, mientras que la delegación de la FIFA estará previsiblemente encabezada por su secretario general, Mattias Grafström.

La presencia de Ceferin añade otro componente político. La UEFA ocupa una posición central en la regulación económica de los clubes y mantiene una discusión abierta con la FIFA sobre cómo se adoptan las grandes decisiones.

Gianni Infantino, cuya asistencia a Copenhague resulta muy improbable, ha propuesto una revisión externa de los mecanismos de gobierno de la FIFA después del fracaso del proyecto que planteaba incorporar inversión privada a una parte de sus derechos comerciales. La iniciativa fue retirada tras encontrar resistencia en varias confederaciones y federaciones.

El expediente del City traslada esas preguntas al ámbito de los clubes: quién controla a las entidades más poderosas, cómo se hacen cumplir las normas financieras y qué mecanismos tienen los rivales para recuperar lo perdido.

Aunque no consta públicamente que el caso figure como punto formal del orden del día de la asamblea, su impacto será difícil de aislar de las conversaciones en Copenhague.

Soriano llega, por tanto, como algo más que el representante de uno de los grandes grupos futbolísticos del continente. Es el dirigente encargado de defender al City en el momento de mayor presión institucional de su historia reciente y, al mismo tiempo, ocupa un puesto en la dirección de la organización que reúne a varios de sus potenciales reclamantes.

Enfrente tendrá a una Premier que espera conocer el castigo y a unos clubes que ya calculan hasta dónde pudieron llegar las consecuencias deportivas y económicas. El City promete combatir durante años; sus rivales comienzan a prepararse para hacer lo mismo.