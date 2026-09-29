Cae el Negreira de Turquía: detienen al jefe de los árbitros tras investigarse las designaciones y los ascensos

Ferhat Gündogdu, presidente del Comité Central de Árbitros de la Federación Turca de Fútbol, fue detenido este martes junto con otras seis personas en una investigación sobre posibles injerencias en la organización del arbitraje.

La operación, dirigida por la Fiscalía de Estambul, se desarrolló de forma simultánea en cuatro provincias y alcanzó a responsables actuales y antiguos de los órganos arbitrales, así como a personas vinculadas a la asociación de árbitros y observadores.

Los investigadores examinan si se alteraron los procedimientos para clasificar a los colegiados, asignarles partidos, evaluar su rendimiento y decidir nombramientos.

La investigación también abarca posibles intervenciones en los exámenes sobre el reglamento. Según medios turcos, el expediente incluye sospechas de falsificación de documentos oficiales y acoso laboral. Por ahora, se trata de acusaciones bajo investigación, no de hechos acreditados judicialmente.

El ministro de Justicia, Akin Gürlek, explicó que la operación se apoyó en declaraciones de denunciantes y testigos, informes de especialistas, registros de comunicaciones y datos de la unidad turca de investigación de delitos financieros.

Los agentes registraron viviendas, lugares de trabajo y oficinas de los sospechosos en Estambul, Ankara, Elazig y Manisa. La diversidad de pruebas examinadas apunta a una investigación sobre decisiones tomadas dentro de la estructura arbitral, más allá de una designación concreta.

Entre los detenidos figuran, además de Gündogdu, un vicepresidente y un miembro del Comité Central de Árbitros, un antiguo integrante del organismo y el responsable de la sección de Estambul de una asociación de árbitros y observadores.

Ferhat Gündogdu, presidente del Comité de Árbitros turco, en el centro de la imagen. TFF

El ministro identificó a varios sospechosos únicamente por sus iniciales en su comunicación pública. Reuters señaló que, al difundirse la noticia, los representantes de Gündoğdu no habían respondido a su petición de comentarios.

Gürlek defendió la actuación de las autoridades y sostuvo, en una declaración publicada en turco -traducida aquí al español-, que "el puesto, el título o la función de nadie constituye un privilegio ante la ley".

También afirmó que el Gobierno mantendrá su "lucha por un fútbol limpio" para esclarecer las sospechas que afectan a la confianza en el arbitraje.

Sus palabras sitúan la investigación en el centro de un asunto especialmente sensible para la competición: quién decide qué árbitros ascienden, cómo son evaluados y en qué encuentros participan.

Gündogdu ya había presidido el comité entre 2021 y 2022. La federación turca volvió a nombrarlo para el cargo en julio de 2024. Su detención supone así una intervención policial en la cúpula del organismo encargado de coordinar el arbitraje profesional del país, aunque todavía está por determinar qué responsabilidad, si alguna, corresponde a cada investigado.

El caso llega después de otras investigaciones que han sacudido al fútbol turco, incluida una relacionada con apuestas y árbitros en 2025. No hay que confundir ambos expedientes: las autoridades han descrito la operación de este martes como una investigación sobre presuntas irregularidades en los procedimientos arbitrales.

La detención de Gündogdu no demuestra por sí sola que se hayan amañado partidos ni permite anticipar el resultado del proceso judicial.