La entidad presidida por Florentino Pérez no se quedó de brazos cruzados ante el enésimo ataque del presidente de LaLiga.

El Real Madrid responde a Javier Tebas por las críticas tras el derbi: "Necesitamos a alguien que sirva con honestidad"

El Real Madrid respondió a Javier Tebas con un duro comunicado después de las palabras del presidente de LaLiga en contra del club blanco.

El máximo mandatario de la patronal cargó contra la entidad presidida por Florentino Pérez tras el polémico derbi madrileño, y el Real Madrid no se ha quedado cruzado de brazos.

"Sostener que los árbitros están dirigidos contra el Real Madrid es vivir en otra galaxia. Ese relato sirve de coartada para tapar otras carencias que se ven a simple vista en estos primeros partidos de la temporada. Es más cómodo señalar una conspiración que explicar lo que ocurre en el césped", fueron algunas de las palabras que le dedicó Javier Tebas al Real Madrid.

Por eso, en el Santiago Bernabéu están estupefactos con esta nueva falta de respeto y han estallado con un claro escrito: "Nuestro club considera intolerable que el presidente de LaLiga utilice su posición institucional para seguir descalificando y atacando al Real Madrid de la manera que lo hace en cada una de sus intervenciones", esgrimió el Real Madrid.

Comunicado del Real Madrid

Ante las manifestaciones realizadas por el presidente de LaLiga, Javier Tebas Medrano, el Real Madrid C. F. quiere manifestar lo siguiente:

Nuestro club considera intolerable que el presidente de LaLiga utilice su posición institucional para seguir descalificando y atacando al Real Madrid de la manera que lo hace en cada una de sus intervenciones. Y es muy preocupante que quien tiene la responsabilidad de representar y proteger los intereses de todos los clubes de LaLiga, continúe obsesionado reiteradamente contra el Real Madrid, convirtiendo a nuestro club en objeto permanente de sus ataques públicos.

Su última intervención es especialmente grave e incomprensible, impropia de un gestor responsable, porque lo hace comentando el artículo de un periodista independiente en un medio digital. Sin embargo, reacciona contra nuestro club permitiéndose además valorar nuestra estrategia deportiva, algo que es un despropósito total e irresponsable.

Resulta del todo sorprendente que el presidente de LaLiga dedique su tiempo y sus canales personales a intentar desacreditar públicamente siempre al Real Madrid, en lugar de contribuir, desde la responsabilidad de su cargo, a generar confianza en las instituciones que deben garantizar la imparcialidad de la competición. De esta forma, continúa dañando la imagen de nuestra competición y del fútbol español en el mundo.

A tenor de este comportamiento inadecuado y sostenido en el tiempo, entendemos que la competición profesional de fútbol en España necesita con urgencia un dirigente capaz de administrarla y de desarrollar todo su potencial con el deber elemental de la neutralidad. Necesita a alguien que comprenda la naturaleza de su cargo, porque el presidente de LaLiga no es el dueño de la competición, sino un gestor al servicio de los clubes que la integran y que le confían su dirección. Los clubes necesitamos a alguien que sirva con honestidad a esta misión.