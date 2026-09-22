Melchor Ruiz, periodista: "El Real Madrid sabe que no puede irse de La Liga, por muchas ganas que tenga por los árbitros"

Melchor Ruiz trasladó en El Partidazo de COPE el malestar del Real Madrid después del derbi. El periodista explicó que en el club blanco consideran que los cambios recientes en la estructura arbitral no han servido para corregir los problemas que venían denunciando y que la sensación interna, lejos de mejorar, es de creciente frustración.

"Recordarás, Juanma [Castaño], que cuando se produjo el cambio en la cúpula del CTA me preguntaste si el Real Madrid ya estaba satisfecho", señaló Melchor.

"Te dije que le diéramos un tiempo", añadió, antes de explicar cuál era la aspiración de la entidad: "Lo que solicitaba el Real Madrid era un cambio de sistema total, independiente y transparente".

Según el periodista, la valoración madridista sobre lo sucedido desde entonces es claramente negativa. "Entienden que esto, lejos de ir a mejor o avanzar poco a poco, va cada día peor", afirmó.

El derbi elevó todavía más la indignación en Valdebebas, donde entienden que las decisiones arbitrales tuvieron incidencia directa en el desenlace del encuentro.

"Están realmente indignados con lo sucedido en el día de ayer", sostuvo Ruiz. El comunicador se refirió al despliegue posterior de Real Madrid TV, que mantuvo durante horas su foco sobre las jugadas polémicas del partido.

"Anoche estuvieron unas cuatro horas de forma continuada tras terminar el partido", explicó, y añadió que durante este lunes "han continuado en esa misma línea" en sus espacios de mediodía y tarde.

Mourinho discute con Ortiz Arias. EFE

En la programación del canal blanco se llegó a plantear una salida de las competiciones nacionales, aunque Melchor matizó que no se trata de una posición formal del club.

"Se llegó a decir ayer en el canal la posibilidad de irse de las competiciones nacionales", relató, pero consideró que se trataba de "opiniones particulares".

La realidad, según su información, es que el Real Madrid no contempla una ruptura con La Liga. "El Real Madrid sabe que es una situación muy complicada y que no puede irse de la competición", aseguró Melchor.

"Por muchas ganas que tuviese debido a la impotencia que sienten en los últimos años", apostilló, en referencia a la percepción del club sobre la actuación de los árbitros.

Reconoció que el rendimiento futbolístico no fue el esperado: "Todo el mundo reconoce que no hubo un buen partido por parte del Real Madrid". También añadió que "tampoco" el Atlético "en la primera parte", pero destacó el punto de vista de la entidad madridista: "Todo cambió con las decisiones arbitrales que todos coinciden en que fueron erróneas y perjudicaron al equipo".

Desde el Real Madrid no comprenden que el análisis se limite al juego. "No entienden que se hable más del juego que de aquello que sucedió y condicionó el resultado", afirmó.

Y rechazó que el club pretenda manipular el debate arbitral con sus vídeos: "El Real Madrid simplemente se hace eco de lo que le sucede".

Finalmente, recordó que la protesta no depende solo del marcador. "El Real Madrid se queja incluso ganando", dijo, citando el precedente del Elche. La reclamación, concluyó, se concentra en "la discrepancia y la diferencia de trato entre unos equipos y otros", especialmente en comparación con el Barcelona.