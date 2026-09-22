Louzán y varios miembros de la RFEF, denunciados por el coste millonario y las plazas en el viaje a la final del Mundial

Rafael Louzán Abal y otros responsables de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) figuran en una denuncia del sindicato Futbolistas ON por la organización del viaje a la final del Mundial de 2026.

El sindicato estima que los desplazamientos y las invitaciones costaron cerca de seis millones de euros.

EL ESPAÑOL ha tenido acceso en exclusiva a la denuncia y a documentación relacionada con el caso. El escrito, dirigido al Consejo Superior de Deportes (CSD), también señala al secretario general de la Federación, Álvaro de Miguel Casanueva, y al tesorero, Eduardo Bandrés Moliné.

Futbolistas ON pide que el CSD recabe la documentación económica y promueva una actuación disciplinaria ante el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD).

La reclamación nació después de que el sindicato solicitara dos plazas para asistir a la final y recibiera respuestas que considera contradictorias.

Pero su denuncia va más allá de aquella petición: pretende conocer quién organizó los viajes, quién eligió a los beneficiarios y quién autorizó cada gasto.

España, campeona del Mundial 2026. Europa Press / RFEF

Convocatoria interna

A través de un correo corporativo de la RFEF fechado el 12 de julio, el área de Organización y Personas invitó a quienes estuvieran interesados en viajar a Nueva York, si España alcanzaba la final, a rellenar un cuestionario antes del lunes 13 a las 15:00 horas.

"Queremos que todo esté preparado para que el equipo de la RFEF pueda vivir este momento inolvidable", decía el mensaje.

Juan José Martínez, presidente de Futbolistas ON, respondió a ese mensaje el 13 de julio a distintos departamentos federativos para solicitar presencia institucional. En el correo pedía que se incluyera a su organización en la planificación, "evitando cualquier tipo de distinción hacia Futbolistas ON".

El sindicato reiteró la solicitud el 15 y el 16 de julio. Martínez remitió además al presidente de la RFEF una captura del correo inicial y concretó por WhatsApp el alcance de su petición.

Además, EL ESPAÑOL ha podido acceder a algunos de los mensajes entre Martínez y miembros de la Federación. Álvaro de Miguel, secretario general, y Jordi Moncada, del Gabinete de Presidencia, retrasaron la respuesta hasta el 16 de julio con justificaciones distintas a la negativa a conceder al sindicato un puesto en el viaje.

La cuenta sin cerrar

Futbolistas ON sitúa provisionalmente el coste de la operación por encima de 5 millones de euros. Una de sus estimaciones parte de dos aviones fletados por unos 1,5 millones cada uno y de 400 localidades valoradas entre 7.000 y 8.000 euros por entrada.

Con esas hipótesis calcula entre 5,8 y 6,2 millones, sin haber podido aún acreditar por completo todos los precios reales ni el número de servicios contratados.

El escrito plantea otro cálculo de unos 6 millones mediante un coste medio de 10.000 euros para al menos 600 invitados. Se trata de una vía alternativa, no de una cantidad que deba sumarse a la anterior.

La RFEF tendría que aportar manifiestos de vuelo, contratos, facturas y justificantes de pago para comprobar ambos supuestos.

La denuncia también pide separar lo pagado por la Federación de las aportaciones de la FIFA, los patrocinadores o los propios beneficiarios. Una entrada cedida o un viaje financiado por un tercero pueden tener un valor económico sin constituir necesariamente un gasto federativo.

El sindicato menciona la presencia en Estados Unidos de representantes de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE). En los mensajes a los que ha tenido acceso este periódico, De Miguel justificó que David Aganzo, presidente de AFE y vicepresidente de la RFEF, acudió a Dallas invitado por la FIFA, no por la Federación.

Futbolistas ON solicita comprobar si la RFEF facilitó prestaciones a alguno de los asistentes.

Martínez remitió un requerimiento formal el 7 de agosto y, según la denuncia, lo reiteró mediante burofax el 1 de septiembre. Futbolistas ON sostiene que no obtuvo una respuesta documentada sobre las plazas, los costes o los controles aplicados.

Ahora solicita al CSD que identifique contratos, autorizaciones, beneficiarios y pagos, y que inste al TAD a examinar los hechos. La apertura de un expediente dependerá de esa actuación y de la valoración del órgano competente.