Javier Aguirre, 67 años: "De pequeño aprendes en la calle a jugar al fútbol, a poner tu jersey de portería y a sortear coches"

El experimentado técnico mexicano Javier Aguirre se convertirá en las próximas horas en el nuevo entrenador del Valencia CF. La directiva de la entidad de Mestalla ha recurrido al 'Vasco' con un objetivo tan claro como urgente: reconducir la delicada situación deportiva que atraviesa el equipo y evitar a toda costa el temido descenso a la Segunda División del fútbol español.

La elección de Aguirre no es casualidad. El club ché necesita un revulsivo inmediato y ha apostado por un perfil que domina a la perfección este tipo de escenarios límite.

Con una dilatada y exitosa trayectoria en los banquillos, el mexicano es un auténtico especialista en rescatar equipos en apuros, inyectar carácter al vestuario y exprimir al máximo el rendimiento de sus plantillas. Su llegada a la capital del Turia se produce en un momento de máxima tensión institucional y deportiva, donde su experiencia y su temple serán fundamentales para lidiar con la presión del entorno y recuperar la confianza de una afición que exige resultados inmediatos.

Pero más allá de su currículum táctico, si algo define a Javier Aguirre es su incombustible amor por este deporte, una llama que se encendió en su México natal y que sigue intacta tras décadas de carrera profesional.

Para entender al entrenador, hay que mirar a sus orígenes. En una entrevista concedida hace varios años al diario Excelsior, el técnico recordaba con nostalgia cómo forjó su carácter competitivo y su visión del juego en las calles:"Es difícil perder la pasión por el fútbol, porque naces con ella. Yo recuerdo que de chiquito, en la colonia Lindavista, aprendes en la calle a jugar futbol, a echar paredes, a poner tu suéter de portería o sortear coches".

Ese fútbol de barrio, puro y sin filtros, es la base innegociable de su filosofía de vida y trabajo. "¿Qué me dices de los goles de coladera a coladera o la ayuda de la banqueta? Eso ya lo llevas para toda la vida. Luego juegas en tu escuela y de ahí, con suerte, te vuelves profesional", relataba el 'Vasco', dejando claro que el potrero y la supervivencia deportiva son los verdaderos motores de su éxito.Ahora, a sus espaldas pesa el reto monumental de salvar de la quema a un histórico de Europa.

Sin embargo, su compromiso es total. Como él mismo profetizó en aquella misma charla con el rotativo mexicano sobre su futuro: "Cuando yo esté obsoleto, pasaré a una oficina, seguramente.

O a transmitir experiencias en los medios, no lo sé. Esa pasión seguirá conmigo hasta que el cuerpo aguante". Por el momento, el cuerpo y la pasión le exigen seguir al frente de la trinchera, y el valencianismo entero se encomienda a su figura para despertar de esta particular pesadilla.