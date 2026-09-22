El CTA reconoce que Ortiz Arias se equivocó de forma "clara y manifiesta" al no expulsar a Kang-in Lee en el derbi

El Comité Técnico de Árbitros reconoció el error de Ortiz Arias en el derbi al no expulsar a Kang-in Lee por la dura entrada a Fede Valverde. Para el CTA, el futbolista del Atlético de Madrid debió ser expulsado, pero el colegiado de campo ni siquiera le mostró cartulina amarilla al rojiblanco.

El CTA destacó los tacos en la pierna, la torsión de la articulación y el riesgo alto de lesión al que estuvo expuesto Fede Valverde. Una lesión que, por cierto, confirmó posteriormente el Real Madrid.

La interpretación del Comité destaca que Ortiz Arias tenía que haber señalado libre directo y que debía haber expulsado a Kang-in Lee con tarjeta roja directa. "Error claro y manifiesto del árbitro", indicó el CTA, a la vez que señaló que el VAR debió intervenir para revertir la decisión errónea del colegiado de campo. Doble error, por lo tanto, en esta acción que tendría que haber dejado al Atlético en inferioridad numérica.

Sin embargo, el CTA no es tan claro al valorar la jugada entre el 'Cuti' Romero y Jude Bellingham. En este caso, desde el organismo arbitral no valorar si el jugador del Atlético de Madrid tendría que haber expulsado, sino que hablan de la intervención del VAR en la jugada, ya que en un inicio Ortiz Arias señaló tarjeta amarilla para el futbolista del Real Madrid.

El Comité indica que el argentino, "tras jugar el balón, pisa la pierna de Jude Bellingham", y que la acción tiene una intensidad "con alta carga interpretativa".

Ortiz Arias es quien vuelve a salir muy mal parado, porque a juicio del CTA "confunde el sentido de la infracción" en el campo, y por eso tiene que entrar el VAR para activar el protocolo de confusión de identidad.

Otro error del árbitro en la acción de Huijsen

Otra de las jugadas incluidas en este 'Tiempo de revisión' fue la del penalti de Huijsen sobre Giuliano Simeone, acción que le costó la expulsión al defensa del Real Madrid y que marcó por completo el partido.

Ortiz Arias vuelve a salir mal parado de la valoración del CTA. El árbitro de campo le mostró en un inicio tarjeta amarilla al central blanco, pero el CTA confirma que cometió un "error claro y manifiesto" al no expulsar a Huijsen.

El VAR entró en acción e hizo que el árbitro rectificara su decisión. Ortiz Arias confirmó la tarjeta roja a Huijsen y en ese momento dejó al Real Madrid en inferioridad numérica en el inicio de la segunda parte.