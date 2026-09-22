Confirmado: Fede Valverde sufre un esguince de tobillo de grado 3 tras la entrada de Kang-In Lee en el derbi

La entrada de Kang-In Lee sobre Fede Valverde ha tenido consecuencias sobre el centrocampista del Real Madrid. El uruguayo sufre un esguince de tobillo de grado 3 y estará de baja entre 2 y 3 semanas, justo hasta la vuelta del parón internacional.

El Madrid informó el mismo domingo tras el choque que el jugador sufría un traumatismo severo en el tobillo izquierdo a la espera de unas pruebas que estaban previstas que se hubieran hecho este lunes, pero el grado de inflamación del tobillo impidió que se hicieran.

Ahora, con los exámenes realizados, se confirma esa pequeña lesión traumática. Si no hay complicaciones, regresará para el partido del 10 de octubre en el Bernabéu frente al Villarreal.

Nuevo parte médico de Valverde.https://t.co/bAPEDqcJc4 — Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 22, 2026

La acción de la lesión se produjo prácticamente sobre el tiempo añadido de la primera parte. En una disputa de balón, a la que Valverde llegó con mucha ventaja, Kang-In Lee le pisó con dureza con los tacos en su tobillo derecho en un intento de llegar al esférico.

Una entrada escalofriante merecedora de tarjeta roja, pero que Ortiz Arias no mostró ni si quiera la cartulina amarilla. Valverde, protestó con vehemencia al colegiado, pero éste únicamente sonrío y dejó seguir el juego.

Kang-In Lee realiza una dura entrada sobre Valverde. EUROPA PRESS

El uruguayo acabó disputando los 90 minutos, pero finalmente tiene que lamentar este contratiempo en forma de lesión.

Primera lesión

La de Valverde ha sido la primera lesión en el Real Madrid desde que se iniciara la temporada. Si bien es cierto que Asencio y Pitarch sufrieron problemas físicos en pretemporada, desde el inicio oficial del curso nadie había caído a la enfermería.

Durante las últimas dos temporadas, el Madrid ha acumulado 105 lesiones, 51 en el curso 24-25 y 54 en el 25-26. De momento, en la segunda era de Mourinho, el índice de lesiones parece estar reduciéndose considerablemente.

Sobre esto habló el propio Mourinho hace unos días en rueda de prensa, asegurando que la razón para que sus jugadores lleguen todos los días 35 minutos a Valdebebas responde a un trabajo en el gimnasio o en las camillas de los fisios para evitar posibles lesiones futuras.

"Que los jugadores lleguen más pronto no es un capricho mío. Es trabajo. Estamos teniendo números positivos, pero también hay mucho de sentido común. La confianza que los jugadores tienen que tener en esto es importante, y la suerte, claro. Muchas veces se trabaja bien a nivel interno y hay lesiones, a veces es incontrolable", dijo al respecto.