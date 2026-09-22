Almeida cree que "Casablanca tiene más opciones que Madrid" de albergar la final del Mundial de 2030: "No soy optimista"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha endurecido drásticamente su discurso respecto a la elección de la sede para la final del Mundial de Fútbol de 2030.

En medio de la disputa organizativa entre España y Marruecos, ha expresado su pesimismo afirmando que "Casablanca tiene más opciones que Madrid para ser la sede de la final del Mundial 2030".

Ante este escenario, el alcalde ha lanzado una contundente advertencia institucional: "Que la final no sea en Madrid supondrá replantear si el Mundial se tiene que celebrar o no".

En la misma línea, Almeida sentenció la postura que debería tomar la capital: "No soy quien tiene que decirlo, pero si la final no se celebra en Madrid creo que debe haber consecuencias, sin duda".

Ceuta de fondo

Durante un desayuno informativo en Zaragoza, Martínez-Almeida vinculó la pérdida de fuerza de la candidatura madrileña con la gestión de la reciente crisis fronteriza por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. "Si no es capaz de defender la frontera de Ceuta, ¿cómo va a defender la final del Mundial en Madrid?", se preguntó el alcalde.

Para Almeida, el Ejecutivo central busca principalmente "no incomodar a Marruecos". Además, criticó que desde Moncloa no se ha pronunciado "ni una palabra sobre la responsabilidad" del país vecino en lo que ha calificado como "la invasión de Ceuta".

Al hilo de este asunto, el alcalde consideró que resolver la crisis fronteriza es "más un problema de voluntad que de capacidad".

Contrastó esta supuesta inacción española con la actitud del rey Mohamed VI, a quien reconoció que es "legítimo" que aspire a acoger el evento. Así, destacó que el gobierno marroquí está "actuando a nivel político institucional para lograrla".

Por el contrario, Almeida apuntó a La Moncloa y aseguró no tener "ninguna prueba, ni evidencia de que el Gobierno de España se esté moviendo en ese mismo sentido".

También denunció la falta de comunicación institucional, lamentando que no mantiene "ningún contacto" con el Ejecutivo sobre este asunto.

Calificó de "increíble" que no se le haya transmitido "ningún tipo de acción por parte del Gobierno de España". Y añadió con rotundidad: "No tengo ningún motivo para pensar que el Gobierno de España va a luchar porque Madrid sea la sede de la final".

La frustración del político del Partido Popular también se ha dirigido a los continuos cambios en la configuración del torneo, el cual inicialmente se planteó como un proyecto conjunto entre España y Portugal.

Almeida reprochó la dispersión del evento: "Luego dicen que porque es el aniversario en el 2030 hay que hacer tres partidos en Paraguay, Uruguay y Argentina, si la final no se celebra en Madrid, pues no parece razonable".

Con este panorama, confesó su inquietud: "Al final, con todo lo que está pasando, cada vez a los españoles, desgraciadamente, nos siembran más dudas sobre el Mundial de fútbol 2030".

Por el momento, la pugna por albergar la gran final sigue abierta. El Santiago Bernabéu, el Camp Nou y el macroestadio Hassan II de Casablanca son los recintos que pelean por la cita.

Pese a las dudas de Almeida, el presidente Pedro Sánchez aseguró recientemente que España cuenta con "todas las condiciones para que la final se celebre en España" y aseguró que el Gobierno va a "trabajar porque así sea".