Alfredo Duro, periodista: "Lo de Diomande chirría, no puede ser suplente. Preocupa al rival bastante más que Vinicius"

Alfredo Duro puso el foco en la competencia abierta entre Yan Diomande y Vinicius Jr. después del derbi.

El colaborador de El Chiringuito considera que el impacto del joven extremo, pese a entrar desde el banquillo y con el Real Madrid en inferioridad numérica, obliga a revisar una jerarquía ofensiva que hasta ahora parecía estable.

Diomande reemplazó a Vinicius en el minuto 54, justo después de la expulsión de Dean Huijsen y con el equipo por detrás en el marcador. El brasileño había empezado como titular en un once con Kylian Mbappé, Jude Bellingham y Arda Güler, mientras que el futbolista marfileño volvió a esperar su oportunidad desde el banquillo.

"Yo creo que hay cosas que están en la calle y que, evidentemente, nosotros no podemos estar por encima de lo que se dice", afirmó Duro. Para el periodista, el debate ya no se reduce a una opinión aislada ni a una reacción inmediata tras el tropiezo: "Hoy en día la gente opina que lo de Diomande empieza ya a chirriar".

La actuación del extremo de Costa de Marfil reforzó esa percepción. En los 36 minutos que disputó, aportó desborde y capacidad para conducir en un escenario especialmente complejo, con el Real Madrid jugando con diez futbolistas.

Los datos recogidos tras el partido le atribuyen cuatro regates completados y nueve duelos ganados de doce, cifras que explican el cambio de energía ofensiva que percibió el madridismo.

"Diomande no puede estar en el banquillo en un partido grande como este si luego aparece haciendo cosas que al Madrid le aportan otra versión en ataque", sostuvo Duro.

Vinicius contra Grimaldo en un duelo durante el derbi madrileño. Europa Press

El colaborador matizó que la mejora no resuelve por sí sola el problema de la eficacia en los últimos metros, pero sí altera la discusión sobre el once: "Si concreta o culmina las acciones no lo sé, pero desde luego está dando una sensación diferente y preocupando al rival bastante más que Vinícius".

Antes del derbi, Diomande venía de encadenar titularidades ante Rayo Vallecano y Elche, partido este último en el que dejó una asistencia. Su irrupción ya había empezado a situarle como alternativa real en los costados, con capacidad para actuar tanto por la derecha como por la izquierda.

"La gente, hoy, está pidiendo que Diomande sea titular", remató Duro. La próxima decisión de José Mourinho tras el parón internacional tendrá, por tanto, una lectura que va más allá de una simple rotación: mantener la confianza en un futbolista consolidado como Vinicius o premiar el impulso de un atacante que ha acelerado su adaptación.

Duro también se detuvo en el momento individual del brasileño. "El otro día hizo un comunicado que habla por sí solo, en el que reconoce que está en una fase difícil y habla de los errores en las jugadas que tiene que acabar", señaló.

Vinicius suma un gol en cerca de 600 minutos esta temporada, un registro que ha contribuido a alimentar las dudas en torno a su rendimiento.

"Es decir, Vinicius tiene que reconocer que ahora mismo no está bien", insistió. El periodista añadió un elemento interno a la discusión: "Te digo que hay gente en el vestuario del Madrid que considera que Vinicius no ha llegado en las condiciones más adecuadas".