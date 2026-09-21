Siro López, periodista: "El arbitraje fue desde el inicio en contra del Madrid. Ortiz Arias se ríe en la cara de Valverde"

Siro López situó el arbitraje de Miguel Ángel Ortiz Arias en el centro del análisis posterior al derbi y sostuvo que sus decisiones condicionaron el encuentro en perjuicio del Real Madrid.

El periodista cuestionó en El Partidazo de COPE el diferente criterio disciplinario empleado durante el partido y defendió el derecho de José Mourinho a protestar si entiende que su equipo fue perjudicado.

"Podemos hablar de si ha acertado con la alineación titular, de si el Madrid está jugando mejor o peor o de si ha hecho los cambios cuando correspondía, pero lo que realmente ha marcado el desarrollo del partido es el arbitraje", afirmó Siro López.

Su conclusión fue clara: "La línea del arbitraje ha sido desde el primer momento totalmente en contra del Real Madrid, permitiendo patadas y rodillazos sin sanción".

El comunicador centró parte de su argumentación en varias acciones protagonizadas por Álex Baena. Según relató, el jugador rival golpeó por detrás a un futbolista madridista en el minuto 8 y, poco después, protagonizó una entrada sobre Arda Güler.

Para Siro, esas infracciones, unidas a otras dos faltas posteriores que acabaron en rojas perdonadas, no tuvieron la respuesta disciplinaria correspondiente por parte de Ortiz Arias.

"Cinco o diez minutos después le deja la pierna en la rodilla a Güler y tampoco pasa nada. Después hace dos faltas más y no ocurre nada", sostuvo.

El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, luce cabizbajo tras la expulsión de Dean Huijsen por el árbitro Miguel Ángel Ortiz Arias Reuters

El periodista comparó esa permisividad con la amonestación a Jude Bellingham: "Posteriormente llega la jugada de Bellingham y el árbitro le enseña la cartulina amarilla a él, cuando previamente se ha tragado dos tarjetas amarillas a Baena".

El análisis de Siro se extendió a una acción que implicó a Fede Valverde. El periodista consideró que el uruguayo recibió una entrada especialmente peligrosa cerca del tobillo, producida ante la posición del árbitro, y reprochó la manera en que el colegiado respondió a la protesta del centrocampista.

"Para redondear la actuación, cuando Valverde le protesta, el árbitro se le ríe en la cara como diciendo '¿qué estás pidiendo, tío?', habiendo ocurrido la falta justo delante de él en una acción donde casi le rompen el tobillo", denunció.

El tertuliano también respondió a quienes censuran las protestas de Mourinho tras una derrota. Siro recordó que otros entrenadores, entre ellos Diego Simeone, también expresan malestar cuando creen que una decisión arbitral les ha perjudicado.

"Evidentemente, cuando ganas, aunque te sientas perjudicado por el arbitraje, no te quejas", explicó.

Para Siro López, resulta incoherente negar a Mourinho la posibilidad de manifestar ese malestar. "Pues sí, es el de antes: cuando se siente perjudicado, al igual que todos los entrenadores, protesta y se queja del arbitraje", señaló.

El periodista admitió que el juego del Madrid deja cuestiones abiertas para el debate, pero recalcó que la actuación arbitral alteró el foco de la conversación posterior al derbi.

"Si el arbitraje hubiera sido distinto, estaríamos analizando el juego y criticando a Mourinho desde el inicio del programa", concluyó López, convencido de que las decisiones de Ortiz Arias explican la polémica instalada tras el partido.