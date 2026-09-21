La RFEF hace oficial la renovación de Luis de la Fuente como seleccionador de España hasta 2032

Luis de la Fuente ya ha firmado de forma oficial su renovación al frente de la selección española hasta 2032. Así lo ha comunicado la Federación Española de Fútbol, quien ata al gran artífice de los últimos éxitos de la Selección.

Un paso firme que confirma la confianza plena y absoluta en el hombre que ha logrado devolver a España a la cima indiscutible del fútbol mundial. El anterior contrato del técnico expiraba en 2028, pero los históricos éxitos cosechados recientemente han acelerado los trámites en los despachos de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

La RFEF ha querido cerrar el acuerdo de forma definitiva y evitar cualquier especulación futura. Asegurar la estabilidad de un proyecto deportivo tan cohesionador era la prioridad número uno. Louzán habló de que la renovación podría prolongarse "más allá del 2030" y así ha sido: estará hasta la Eurocopa 2032.

🔴 La Junta Directiva de la @RFEF aprueba la renovación de Luis de la Fuente hasta 2032.



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La fe inquebrantable de la directiva no es fruto de la casualidad, sino de la convivencia y el trabajo diario. Desde que asumió el mando a finales de 2022, De la Fuente ha sabido construir un vestuario hermético, cimentado en la meritocracia, la humildad y su profundo conocimiento de la cantera nacional.

Llegar al Mundial de 2030 con los deberes hechos en el banquillo era una máxima para la Federación. Organizar una Copa del Mundo en casa supone una presión extra y un nivel de exigencia mediática sin precedentes. Por ello, garantizar la continuidad del líder del proyecto blinda al equipo frente al ruido exterior.

Un camino impoluto

La renovación de Luis de la Fuente al frente de la selección española se sustenta en un palmarés sobresaliente y en unas estadísticas irreprochables. Desde su llegada al banquillo de la Absoluta, el técnico riojano ha protagonizado una etapa inmaculada que ya lo eleva al nivel de los seleccionadores más exitosos de la historia del país, superando las marcas de auténticas leyendas.

Su ciclo en la élite se resume en tres títulos de máximo nivel. El punto de partida fue la Nations League 2023, que acabó con una sequía de once años sin trofeos. Posteriormente, España maravilló con un fútbol eléctrico para conquistar la Eurocopa 2024.

El punto culminante de esta era dorada ha sido la histórica consagración en el Mundial de 2026, logrando la ansiada segunda estrella para el combinado nacional. Todo este éxito se cimenta sobre su brillante etapa formativa, donde levantó los Europeos Sub-19 (2015) y Sub-21 (2019), además de colgarse la plata en los Juegos de Tokio 2020.

A nivel numérico, su trayectoria es abrumadora. En medio centenar de partidos dirigiendo a la mayor, ha logrado 38 victorias, 10 empates y apenas dos derrotas (ante Escocia y Colombia). Estos datos reflejan un porcentaje de éxito inusual, consolidando a una España tan sólida en tareas defensivas como letal en el área rival.

Con la firma de este nuevo vínculo, la Selección asegura la continuidad de un proyecto ganador y pone la mirada en el horizonte: el reto de luchar por la tercera estrella mundialista dentro de cuatro años.