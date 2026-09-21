La acción de Pubill en el derbi que no se enseñó en televisión. Captura de pantalla

El penalti por mano de Pubill que tampoco se pitó en el derbi y que sale a la luz por un vídeo grabado desde la grada

Una acción que pasó inadvertida durante la retransmisión del derbi entre Atlético de Madrid y Real Madrid ha ampliado la polémica arbitral del encuentro disputado este domingo en el Metropolitano.

Un vídeo grabado desde la grada y difundido posteriormente en redes sociales muestra una posible mano de Marc Pubill dentro del área rojiblanca tras un disparo de Kylian Mbappé, una jugada que no fue señalada por Miguel Ángel Ortiz Arias ni revisada por el VAR.

La acción se produjo en el minuto 39:40, todavía con empate sin goles. Mbappé armó un disparo dentro del área y Pubill, que inicialmente tenía ambos brazos situados detrás del cuerpo, bloqueó el balón.

Las imágenes de la retransmisión no permitieron apreciar con claridad el contacto, pero la grabación desde otro ángulo apunta a que el defensor atlético sacó su mano derecha de forma voluntaria y que el balón impactó directamente en ella.

Aunque la mano puede estar próxima al cuerpo, la voluntariedad y la ocupación de un espacio con ella hacen que la acción tuviera que ser punible.

EL PENALTI PERDONADO QUE NO SE VIO POR LA TELE 💥💥



Mbappé dispara y Pubill, que tenía el brazo atrás, lo SACA y BLOCA el disparo con la mano



❌ La realización del Régimen Negreira no se molestó ni en poner una sola REPETICIÓNpic.twitter.com/8UJ2CarmOQ — Madrid Sports (@MadridSports_) September 21, 2026

El vídeo ha reabierto el debate sobre una jugada de la que no se ofrecieron repeticiones televisivas durante el partido. Tampoco se produjo una revisión visible sobre el césped ni una intervención posterior desde la sala VOR.

Vinicius Jr, muy próximo a la acción, protestó de inmediato ante Ortiz Arias, aunque el colegiado madrileño ordenó continuar el juego.

La posible infracción se incorpora así a la lista de decisiones discutidas por el Real Madrid después de su derrota por 2-1. José Mourinho centró su comparecencia posterior al partido en dos entradas del Atlético que, a su entender, merecían expulsión en la primera mitad: una de 'Cuti' Romero sobre Jude Bellingham y otra de Kang-In Lee sobre Fede Valverde.

El enfado de Mourinho

“Podríamos ahorrarnos la conferencia de prensa porque la historia del partido está aquí”, dijo el técnico portugués mientras mostraba imágenes de ambas acciones.

"Son dos tarjetas rojas claras", añadió Mourinho, que consideró especialmente relevante que el Atlético pudiera haber afrontado buena parte del encuentro con inferioridad numérica.

Romero fue amonestado tras una acción sobre la rodilla de Bellingham que sí llegó a ser revisada por el árbitro a instancias del VAR. Kang-In Lee, por su parte, no vio tarjeta por su entrada sobre el tobillo de Valverde.

El técnico del Real Madrid criticó el distinto tratamiento de ambas jugadas y apuntó directamente al responsable del videoarbitraje, Daniel Trujillo Suárez: “El señor Trujillo, en el VAR, lo ha llamado a la primera roja, pero pienso que no lo ha hecho en la segunda, que es todavía más grave que la primera”.

El encuentro cambió de escenario en la segunda parte. Ortiz Arias señaló penalti de Dean Huijsen sobre Giuliano Simeone y, tras acudir al monitor, transformó la amonestación inicial en tarjeta roja para el central blanco.

Grimaldo convirtió el lanzamiento y el Atlético aprovechó después su superioridad numérica para imponerse por 2-1. La expulsión de Huijsen fue validada tras la revisión de la jugada, lo que contrastó con la ausencia de una comprobación pública de la posible mano de Pubill.

La secuencia difundida desde la grada añade una nueva imagen a un derbi ya condicionado por las reclamaciones madridistas y por el debate sobre la actuación de Ortiz Arias y el VAR.