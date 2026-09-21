Iturralde, exárbitro: "El derbi ha atropellado a Ortiz Arias y Fran Soto. ¿Hay 8 internacionales y pita un colegiado nacional?"

Eduardo Iturralde González cuestionó con dureza la designación de Miguel Ángel Ortiz Arias para dirigir el derbi y consideró que el encuentro acabó por superar al colegiado madrileño y a Fran Soto, presidente del Comité Técnico de Árbitros.

El exárbitro expuso su análisis en Carrusel Deportivo, de la Cadena SER, después de un partido marcado por la ausencia de expulsiones para 'Cuti' Romero y Kang-In Lee en acciones que, a su juicio, debieron resolverse con tarjeta roja.

"Le han puesto este partido porque Fran Soto se quiere colgar la medalla de que ha acabado con la territorialidad y ponen este partido, y este partido le ha atropellado a Ortiz Arias y a Fran Soto", afirmó Iturralde.

El comentarista sostuvo que la elección del árbitro respondió en mayor medida al deseo de eliminar la limitación territorial que a su momento deportivo o a su jerarquía en el arbitraje español.

El excolegiado repasó varias decisiones recientes en las que, según su valoración, Ortiz Arias y la sala VAR no actuaron correctamente. Iturralde citó una acción de oportunidad manifiesta de gol en un encuentro de la Real Sociedad, otra jugada del partido del Málaga con una entrada de Santi Comesaña, del Villarreal. En este último caso, recordó que el jugador perjudicado sufrió una lesión que le mantendrá varias semanas de baja.

"Vamos a explicar lo del buen momento, entre comillas, de Ortiz Arias", introdujo antes de cuestionar que el comité presentara el nombramiento como una decisión basada exclusivamente en el rendimiento. "Si eso es venir de un buen nivel, cuando el Comité ha dicho: 'No, no, esto es meritocracia'", añadió.

Iturralde también aludió a una jugada anterior en la que Lamine Yamal pisó a Aymeric Laporte y no recibió amonestación. Para el exárbitro, esa secuencia de errores debía haber pesado al valorar la idoneidad de Ortiz Arias para un partido de máxima exigencia. "Si eso es meritocracia para darle el mejor partido...", señaló.

El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, luce cabizbajo tras la expulsión de Dean Huijsen por el árbitro Miguel Ángel Ortiz Arias Reuters

El análisis se centró además en la aplicación de la nueva política que permite a árbitros dirigir encuentros de equipos de su misma comunidad autónoma.

Ortiz Arias, madrileño, fue elegido para arbitrar el derbi entre dos clubes de Madrid, una circunstancia que anteriormente habría quedado descartada por la normativa de territorialidad.

"Ha pitado más por madrileño que por nivel arbitral", sostuvo Iturralde. A su entender, Fran Soto buscó validar el cambio de criterio con una designación de alto impacto. El exárbitro defendió que los partidos más relevantes de las principales ligas europeas suelen recaer en colegiados con condición internacional y mayor experiencia en encuentros de ese nivel.

"Si tú para el mejor partido que hay en España, el mejor derbi o de los mejores derbis que hay en Europa, dices: 'Tenemos ocho internacionales y lo va a pitar un nacional'. ¿Qué quieres demostrar?", planteó.

Iturralde remató su crítica al considerar que quienes toman las decisiones arbitrales deberían conocer de primera mano la presión y las particularidades de dirigir en Primera División.