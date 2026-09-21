El fútbol de clubes para en seco durante 18 días: la trampa de un calendario extremo que rompe dinámicas y multiplica riesgos

Las grandes ligas europeas echan el cierre temporal. Desde el 21 de septiembre hasta el 9 de octubre, el fútbol de clubes entra en un periodo de parálisis forzosa.

La reestructuración del calendario internacional ha fusionado las habituales ventanas de septiembre y octubre en un único bloque ininterrumpido de 18 días.

Lo que sobre el papel justificaban los organismos como una medida para reducir los viajes a lo largo del año, en la práctica se puede convertir en una acción que afecte a la planificación deportiva, física y táctica de los clubes de la élite europea.

Para los equipos que disputan la Champions, el parón se traduce en un vaciado estructural. Las ciudades deportivas pierden, en la mayoría de los casos de primer nivel, entre el 75% y el 90% de los efectivos del primer equipo.

En este escenario, el trabajo táctico colectivo desaparece por completo. Los entrenadores se ven obligados a recurrir a jugadores del filial o del equipo juvenil simplemente para completar los entrenamientos diarios y organizar partidillos que mantengan el tono físico de los pocos efectivos disponibles.

Sin embargo, el vacío en el césped no es el mayor problema; la verdadera preocupación para las entidades reside en la pérdida absoluta de control sobre la salud de los futbolistas. Durante casi tres semanas, los departamentos médicos y de alto rendimiento ceden el monitoreo de sus activos.

La gestión de las cargas de entrenamiento, los datos de los chalecos GPS, los picos de velocidad, las distancias recorridas a alta intensidad y el control del descanso y la nutrición pasan a manos de las federaciones nacionales.

La meticulosa periodización diseñada al milímetro durante los meses de pretemporada salta por los aires, dejando a los clubes a ciegas frente al estado físico real de sus jugadores.

Sin descanso competitivo

El cambio de formato multiplica exponencialmente la exigencia competitiva. En las antiguas ventanas internacionales, los jugadores disputaban un máximo de dos encuentros y regresaban a la dinámica de clubes.

Ahora, la concentración exige afrontar hasta cuatro partidos oficiales en un margen de tiempo mínimo, ya sean compromisos de la Nations League, clasificatorios para el Mundial en Conmebol o fases previas de la Copa África.

A esta densidad de minutos hay que sumar el desgaste logístico de los vuelos transoceánicos para los internacionales sudamericanos, asiáticos y norteamericanos, que acumulan decenas de horas de avión y bruscos cambios de huso horario que alteran drásticamente los ciclos del sueño y la recuperación muscular.

En este ecosistema de máxima exigencia, las rotaciones son una utopía. Los seleccionadores nacionales se juegan sus cargos y los billetes a los grandes torneos en este bloque continuado.

El temido 'Virus FIFA' encuentra aquí su escenario más crítico: futbolistas de élite que acumulan hasta 360 minutos de competición oficial en poco más de quince días, elevando exponencialmente el riesgo de sufrir lesiones musculares, sobrecargas crónicas y roturas articulares.

Una 'mini-pretemporada'

La cruz de la moneda la viven los internacionales que acumulan minutos de juego; la cara es para el reducido grupo de jugadores que permanece en la disciplina del club, ya sea por no entrar en las convocatorias, por decisión técnica o por renuncias voluntarias a sus selecciones.

Para este perfil concreto de jugador, el parón de 18 días funciona como una valiosa segunda pretemporada en pleno otoño.

Sin la inmediatez ni la presión del resultado dominical, estos futbolistas disponen de tiempo limpio para realizar un trabajo de fuerza y acondicionamiento aeróbico de base.

Es el momento idóneo para limpiar el historial médico: aquellos jugadores que arrastraban molestias articulares desde el mes de agosto pueden detenerse, recibir tratamiento conservador y recuperarse al cien por cien sin perderse un solo partido de competición nacional.

Además, los fichajes de última hora del mercado estival o aquellos efectivos que necesitan recuperar su estado de forma encuentran en este periodo el margen perfecto para asimilar los automatismos del entrenador mediante un trabajo táctico y técnico altamente personalizado.

El verdadero impacto deportivo y económico de este parón ininterrumpido se medirá a la vuelta, en lo que los preparadores físicos definen como el 'efecto embudo'.

La reanudación de las ligas domésticas plantea un escenario de alto riesgo inmediato. Los internacionales apurarán sus regresos, aterrizando en las ciudades deportivas apenas 48 o 72 horas antes del siguiente compromiso liguero.

Los jugadores del Bayern de Múnich sentados en el banquillo. REUTERS

Esta falta de preparación conjunta obliga a los cuerpos técnicos a diseñar los onces iniciales de la jornada de regreso basándose exclusivamente en los informes médicos de fatiga para medir el daño muscular y el riesgo de rotura, dejando a un lado las decisiones puramente tácticas.

El desequilibrio en la plantilla se hace evidente: mientras un extremo puede regresar con fatiga crónica tras jugarlo todo, un defensa central puede volver completamente fuera del ritmo de competición tras encadenar cuatro suplencias consecutivas con su país.

Este factor aumenta las probabilidades de que los equipos grandes se dejen puntos clave ante clubes de menor presupuesto, pero que han podido preparar el partido durante más de dos semanas completas con el grueso de su plantilla.