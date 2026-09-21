El Atlético apunta a José Mourinho tras la polémica del derbi: "Stop acoso arbitral ya"

El Atlético de Madrid no pasa página después del derbi madrileño. Tras vencer al Real Madrid (2-1) en un duelo cargado de polémica donde los blancos reclamaron hasta dos expulsiones, el club rojiblanco mandó un mensaje directo a José Mourinho tras su sonada comparecencia en rueda de prensa fotografías en mano.

El Atlético publicó a través de sus redes sociales un vídeo de apenas 9 segundos sin locución alguna en el que se podía ver una impresora trabajando y expulsando un papel. En ese folio aparecía la imagen de José Mourinho ayer en la sala de prensa mostrando las fotografías de las dos rojas que reclamaba, acompañado del lema "Stop acoso arbitral ya".

Esta frase estaba escrita también en inglés, en un claro afán por parte del club rojiblanco de que su mensaje traspasara fronteras y llegara a todos los rincones posibles.

Acto seguido, el Atleti posteó la imagen de José Mourinho con el mismo lema haciendo referencia al acoso arbitral.

El discurso del club va en consonancia con las palabras pronunciadas por el Cholo Simeone después del derbi de ayer. El técnico argentino pidió respeto para el colectivo arbitral después de conocer que José Mourinho había comparecido con las fotografías de la mano y que había puesto el grito en el cielo por los arbitrajes sufridos por el Real Madrid, y por otras decisiones que, a su entender, habían favorecido al Atlético y al Barcelona en otros partidos.

"Somos respetuosos con todo lo que digan los demás, pero hay que pensar que Flick, Mourinho, Pellegrini o Simeone estamos en un lugar privilegiado, con una exposición muy grande como entrenadores y tenemos que tener cuidado con lo que decimos", comenzó diciendo el argentino.

"Hay que saber respetar al árbitro, los compañeros de trabajo. Cuando uno se sale de esa línea del respeto, por más que te llames Mourinho, Simeone, Flick o Pellegrini, no va, no hay que pasar la línea", dijo de manera tajante, en un claro mensaje hacia su colega de profesión.