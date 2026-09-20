Los blancos, que terminaron con diez y que reclamaron las expulsiones de Romero y de Kang-in Lee, se alejan ya a seis puntos del Barcelona.

El Real Madrid se disuelve en el Metropolitano y vuelve a caer ante el Atlético en un derbi marcado por la polémica

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Pisar el Metropolitano se ha convertido en la visita al dentista para el Real Madrid en los últimos tiempos. Donde otrora campeó con facilidad y la cabeza alta, en los últimos años los blancos se han visto obligados a doblar la rodilla en varias ocasiones. [Así vivimos la victoria del Atlético de Madrid ante el Real Madrid en el derbi madrileño]

Los merengues volvieron a airear numerosas carencias en uno de los partidos que más duelen de la temporada. Malas sensaciones para el equipo de Mourinho impulsadas por la polémica, eso sí, porque el Real Madrid reclamó hasta dos expulsiones y quien terminó en inferioridad numérica fue precisamente él.

Tras una primera parte de la más absoluta nada, el Atlético de Madrid apretó el acelerador tras el paso por los vestuarios, encontró la expulsión de Huijsen y ahí se terminó el partido. Llegó la segunda derrota de la temporada para el Real Madrid, que se queda a seis puntos del liderato mientras el Barça sonríe con el resultado en la distancia.

Jonathan David y Simeone celebran el gol del Atlético. REUTERS

Empate a nada para empezar

Se esperaba un duelo igualado y eso fue precisamente lo que salió en la primera parte. Directamente, se puede decir que apenas hubo fútbol en el primer cuarto de hora. Sí otras cosas, pelea, brega, faltas y un ambiente encendido, pero no juego, tampoco disparos a puerta.

Este partido bronco supo entenderlo, no obstante, ligeramente mejor el Real Madrid en los primeros compases. Era él quien pisaba campo contrario, era quien intentaba amenazar más con presencia cerca del área rival, pero no había efectividad ninguna en sus ataques.

La tarjeta amarilla para el Cholo Simeone nada más arrancar encendió si cabe un poco más los ánimos del Metropolitano y aumentó el ambiente cargado de derbi.

El Atlético planteó un partido duro de inicio. Así se reflejó en las numerosas faltas que cometió Baena en los primeros compases de juego, todas ellas sin castigo alguno. Aquello encendió los ánimos del Real Madrid, que veía cómo una vez tras otra, el jugador colchonero salía impune.

Más de veinte minutos tuvo que esperar el respetable para poder llevarse algo a la boca. Fue un chut de Tchouaméni que se marchó por encima del larguero, una acción que ni siquiera fue entre los tres palos. El francés armó con rabia su pierna derecha, pero el balón cogió demasiado aire y se fue desviado.

Aquello hizo efecto llamada. De repente, los futbolistas se quitaron el corsé y demostraron que no se les había olvidado jugar a este deporte. Konaté se durmió, Jonathan David le robó la cartera y el disparo posterior de Simeone se marchó a la derecha de Courtois, todavía inédito.

¡LA ACCIÓN ENTRE EL CUTI ROMERO Y BELLINGHAM! 🔥🔥



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Acto seguido Vinicius pisó área, aprovechó un balón que estaba botando y su volea también se fue arriba. Tres intentos en tres minutos, el partido se encendía.

Un error de Cardoso en la salida del balón colchonera estuvo a punto de costarle muy caro a los locales. El Real Madrid robó, salió con velocidad endiablada y el disparo de Vinicius se marchó alto. No tenía el punto de mira afinado el Real Madrid.

Más de media hora tardó el Atlético de Madrid en exigir la primera aparición de Thibaut Courtois. Ni siquiera fue con un disparo entre los tres palos, fue con un centro de Kang-in Lee que se cerraba y que llevaba peligro.

Los minutos finales fueron para la polémica. Una acción dividida entre Bellingham y el 'Cuti' Romero se saldó en un inicio con tarjeta amarilla para el inglés por ir abajo. Sin embargo, el VAR llamó a filas a Ortiz Arias para decirle que todo era al revés. Tras visionarlo en la pantalla, vio el plantillazo del argentino a la altura de la rodilla del inglés y cambió la amarilla de bando. Podía haber sido roja, estaba al límite.

Lo que sí escamó más en el bando blanco fue una posterior acción más violenta de Kang-in Lee. Tacos a la altura de la tibia de Valverde, una roja mucho más clara que ni siquiera fue castigada con tarjeta.

El Madrid se desintegra

Como si lo tuviera planificado, el Atlético de Madrid apretó el acelerador nada más arrancar la segunda parte. Apenas un par de minutos tardó Baena en probar a Courtois, el primer disparo entre los tres palos de los colchoneros.

El Real Madrid desperdició una contra preciosa en la que salieron Güler, Bellingham, Mbappé y Vinicius. El pase del turco para el inglés fue deficiente, y el Atlético pudo replegar para abortar cualquier peligro.

Entonces llegó la descomposición del Real Madrid. Entre Hancko y Simeone ajusticiaron a los blancos con la jugada más antigua del mundo, un balón largo a la espalda de la defensa.

El central vio el desmarque del argentino, Simeone le ganó la posición a Huijsen y el central, perdido, agarró claramente del brazo a su rival. Penalti claro y en un principio amarilla. Pero aquello se quedaba corto. Ortiz Arias fue llamado a filas de nuevo por el VAR para arreglar su error, era cartulina roja porque Huijsen se había desentendido del balón. Inapelable.

La pena máxima la transformó Grimaldo pese a que Courtois quiso aguantar hasta el final para comprobar a qué lado iba a ir el balón.

El Metropolitano se encendió. Lo tenía todo de cara, con ventaja en el marcador y en superioridad numérica. El Real Madrid fue una pura sombra, incapaz de mostrar ni el más mínimo síntoma de vida. Lo mismo que el año pasado, y que el anterior, pensarán muchos. Incluso peor.

Mourinho quiso tomar cartas en el asunto. Quitó a Güler... y a Vinicius. Esta vez no hubo caras del brasileño, tampoco desaire a su entrenador. No se atrevió, quizás porque lleva mucho tiempo sin ser ese jugador determinante que debería ser.

Pero el entrenador portugués no pudo evitar la descomposición. Giuliano Simeone puso un centro raso desde la derecha que sorprendió a Konaté y a Güler y que remató a gol Jonathan David. El Metropolitano levitaba.

En plena fiesta atlética el Cholo quiso rizar el rizo. Dio entrada a Julián Álvarez, de nuevo claramente silbado, y a punto estuvo de comenzar su reconciliación en una triple ocasión clarísima para el Atlético. En un córner, el Cuti Romero remató desde el punto de penalti y obligó a Courtois a hacer el paradón de la tarde. El rechace lo cazó Courtois, pero su disparo lo sacó Konaté bajo palos, y el central de nuevo tuvo que sacar después.

Camavinga fue el cambio de Mourinho para tratar de cortar la sangría y evitar un resultado mayor, aunque lo que llegó en los instantes finales fue el gol de Rüdiger. El cabezazo del alemán abrió una pequeña puerta a la esperanza para los blancos, pero fue un puro espejismo porque no hubo posibilidad real alguna de la remontada.

El Atlético le asestó un duro golpe a este nuevo Real Madrid que sigue sin carburar y que se aleja ya a seis puntos del Barça en la tercera plaza de la clasificación.