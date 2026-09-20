Mourinho, con fotografías en mano tras el derbi: "¿Ganar La Liga? Si nos dejan competir en igualdad de condiciones..."

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José Mourinho ha vuelto a la carga. Después de unos meses de calma, el técnico portugués ha regresado en su máximo esplendor en las ruedas de prensa para cargar contra los árbitros.

'Mou' repartió a Ortiz Arias, el colegiado principal, y a Trujillo Suárez, el encargado del VAR, tras perder en el derbi ante el Atlético de Madrid que estuvo marcado por la polémica.

El Real Madrid pidió las expulsiones de Kang-in Lee y de Romero en la primera mitad, aunque ninguna de las dos fue concedida. Sin embargo, sí que fue expulsado Huijsen por su penalti a Giuliano Simeone, una acción que Mourinho negó haber visto repetida todavía.

🗣️ Mourinho: "Quien tiene que estar muy feliz es el comité con la designación arbitral. Ha sido todo muy extraño"#ElDERBIenDAZN | #LALIGAenDAZN⚽ pic.twitter.com/xSItiXBQoG — DAZN España (@DAZN_ES) September 20, 2026

Las posibles expulsiones

Podríamos ahorrar la rueda de prensa porque la historia del partido está aquí. Son dos tarjetas rojas claras. Después once contra diez podemos imaginar lo que serían 50 minutos 11 contra 9, y me tengo que limitar a abrazar a mis jugadores que lo han dado todo. ¿Quién tiene que estar feliz? Obviamente la gente del Atlético porque tienen que estar muy felices con los puntos, es el Comité de designación arbitral. Ha sido todo muy extraño.

Una semana antes del partido se sabe quién es el árbitro, cuando según dicen es 24 horas antes. Después llega un árbitro con 41 que no tiene internacionalidades, no será porque es un gran árbitro. Después el pobre ha venido aquí y no ha podido con la presión, que es como la de los años 80 que ya se ve muy poco.

Y después el señor Trujillo, que ha sido el VAR, que lo ha llamado en la primera roja y creo que no le ha llamado en la segunda que es más grave que en la primera, ese señor Trujillo tiene una historia completa con los partidos del VAR del Real Madrid. La temporada pasada la Real Sociedad, en la Copa, Osasuna, Girona... Es un VAR que tiene mucha historia y si al pobre árbitro si puede decir que no tiene experiencia para venir a un derbi, para este año no hay presión, porque en Las Rozas no hay presión. O hay una presión que nosotros no sabemos.

Me gustaría salir de aquí con una victoria y sin tener que hablar. Llevo tres meses y no estoy en esta dirección, pero dos rojas contra el Elche y ganamos, dos rojas hoy... Es un poco más difícil. Esta combinación, un pobre árbitro que solo ha hecho partidos pequeños y el señor del VAR que tiene una gran historia, enhorabuena al Comité de designación arbitral.

Expulsión de Huijsen

Confieso que no he visto la repetición, y estaba muy lejos de mí para poder tener un juicio. Me dicen que la falta se inicia fuera del área. Si es dentro, es penalti y si hay una actitud obvia de empujar, en ese caso sí sería expulsión. Pero estamos hablando de un derbi en el primer tiempo de 11 contra 9. Y luego ha sido un derbi de 11 contra 10. Si hubiera sido 11 contra 9, podemos imaginar cómo podría haber acabado.

Mourinho discute con Ortiz Arias. EFE

Se puede ganar La Liga

Si nos dejan en paz y tranquilos, y nos dejan competir en igualdad de condiciones con todos, falta mucho. No quiero ir lejos, no quiero decir que esto estaba preparado. No quiero pensar en eso, quiero pensar en que se han equivocado.

¿Una Liga manchada?

Negreira ya no está, ¿no? Entonces si no está, no está manchada por Negreira.