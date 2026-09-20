José Félix Díaz, periodista: "Mbappé asume que los dos primeros años no han sido como deseaba el madridismo"

Mbappé encara el nuevo curso con la intención de reconstruir su vínculo competitivo con el Real Madrid después de dos temporadas por debajo de las expectativas que acompañaron a su llegada. Así lo explicó José Félix Díaz, director del diario AS, tras entrevistar al delantero francés esta semana.

El periodista describió a Mbappé como una figura cercana durante el encuentro, con una actitud abierta antes y después de la entrevista y alejada de la imagen de una comparecencia limitada a responder preguntas y marcharse.

Según su percepción, el futbolista transmite ambición y un fuerte deseo de responder al desafío que tiene por delante en el club blanco.

"Bueno, le he visto cercano. Ha estado un rato antes, otro rato después... No ha sido llegar hacer la entrevista e irse. Le veo con muchas ganas, le veo muy motivado para hacer grandes cosas", señaló José Félix Díaz durante una conexión en El Larguero, de la Cadena SER.

La lectura del director de AS sitúa a Mbappé ante un punto de inflexión. El francés sería consciente de que ni su rendimiento ni los resultados colectivos de sus dos primeras campañas han respondido por completo a lo que él esperaba ni a la exigencia que rodea al madridismo.

Su objetivo pasaría ahora por devolver al equipo a la lucha por los grandes títulos y, al mismo tiempo, volver a situarse en el centro de la conversación por los premios individuales.

"[Mbappé] asume que los dos primeros años no han sido como deseaban él y el madridismo, y que por delante tiene el reto de volver a llevar al Real Madrid a donde según él se merece", explicó José Félix.

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El horizonte dibujado por el atacante incluye La Liga, la Champions League y el Balón de Oro, objetivos vinculados a la respuesta colectiva del equipo y a su propio impacto como líder ofensivo.

La entrevista a Mbappé se produce, además, en un momento especialmente relevante para José Félix Díaz. El director de AS es desde este año el periodista encargado de votar en representación de España para el Balón de Oro.

José Félix Díaz aseguró, sin embargo, que todavía no ha cerrado su elección. "No lo tengo decidido", afirmó al ser preguntado por su voto.

"He hecho alguna lista y veo pros y contras. Me han puesto un examen difícil, pero bendito examen", explicó. Su decisión definitiva podría llegar en el momento mismo de formalizar el voto: "Quizás mi subconsciente lo decide cuando me ponga frente al ordenador".

El periodista también asumió la exposición que acompaña a una responsabilidad de este tipo. "Haga lo que haga, van a criticar. Te dicen: 'toma el Balón de Oro y aquí te viene el saco de palos'", bromeó.

Mientras decide ese voto, Mbappé ya ha dejado planteado su propio examen: convertir su ambición renovada en títulos y rendimiento a la altura del Real Madrid.