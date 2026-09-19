Pedro Porro se cae de la convocatoria de la Selección tras sufrir unas molestias musculares con el Tottenham

El primer contratiempo para Luis de la Fuente ha llegado en forma de lesión. El seleccionador dio a conocer en la mañana del viernes una lista de convocados para los partidos de la Nations League en la que estaba Pedro Porro, pero el lateral no va a poder acudir a la llamada del riojano.

El de Don Benito (Badajoz) se retiró lesionado del Tottenham Hotspur Stadium este sábado en el partido frente al Aston Villa tras sufrir unas nuevas molestias físicas. Titular indiscutible en el equipo de Roberto De Zerbi, el campeón del mundo solo duró 19 minutos sobre el terreno de juego.

El futbolista intentó continuar durante unos minutos, pero las molestias no remitieron y el cuerpo técnico del conjunto londinense decidió no asumir riesgos. Porro terminó siendo sustituido, dejando de nuevo en el aire su estado físico.

🚨 ¡PEDRO PORRO SE MARCHA LESIONADO!



El internacional español, recién recuperado de su anterior lesión, vuelve a caer justo después de entrar en la convocatoria de Luis de la Fuente 😰#PremierLeagueDAZN⚽🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/97z1RtpIfI — DAZN España (@DAZN_ES) September 19, 2026

La lesión preocupa especialmente porque el internacional español acababa de regresar de un problema muscular que ya le había obligado a perderse los últimos partidos del Tottenham. El defensa había recibido el visto bueno médico para reaparecer ante el Aston Villa, pero su regreso apenas duró 16 minutos.

Ahora deberá someterse a nuevas pruebas para determinar el alcance de la lesión y conocer los plazos de recuperación. Lo que ya está confirmado es que no podrá formar parte de la convocatoria de España para los próximos compromisos ante Inglaterra, Croacia, en dos ocasiones, y República Checa.

El contratiempo se produce apenas 24 horas después de que Luis de la Fuente diera a conocer su lista para los próximos partidos de la Nations League.

El seleccionador había incluido nuevamente a Porro entre sus opciones para el lateral derecho, pero finalmente tendrá que buscar una alternativa para los próximos encuentros.

Las alternativas

Con la baja de Porro confirmada, uno de los nombres que aparece entre los posibles recambios es el de Iván Fresneda. El jugador del Sporting de Portugal lleva tiempo siendo seguido por la Federación y podría recibir la llamada de De la Fuente si finalmente se decide ampliar la convocatoria.

Fresneda pasó por las categorías inferiores del Real Madrid antes de desarrollar su carrera en el Valladolid, donde comenzó a ganar protagonismo en el fútbol profesional. Su juventud y su capacidad para actuar tanto en el lateral derecho como en posiciones defensivas más interiores son algunos de los argumentos que podrían favorecer su elección.

El Tottenham todavía deberá realizar nuevas pruebas a Pedro Porro para determinar exactamente qué lesión sufre y cuánto tiempo estará de baja. No obstante, su ausencia con España ya está decidida y el cuerpo técnico de la selección deberá valorar las alternativas disponibles.

Marcos Llorente, que ocupó el puesto de lateral en el Mundial, ya no está disponible tras renunciar a la selección. Eric García es otra de las opciones que puede actuar en esa posición y tendrá ahora un papel de mayor responsabilidad.

Por el momento, la convocatoria española queda formada por 25 jugadores a la espera de conocer si Luis de la Fuente decide incorporar a un nuevo futbolista.