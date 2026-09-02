Juanjo, padre de Carlos Espí, 21 años: "Lo que ha conseguido y ha llegado ha sido siempre a base de pico y pala"

La llegada de Carlos Espí al Real Madrid ha alterado por completo la rutina de su familia. Su padre, Juanjo Espí, reconoció en Deportes COPE Valencia que el traspaso fue "algo muy inesperado", especialmente porque la familia se preparaba incluso para una posible mudanza al extranjero.

Lo que inicialmente parecía un paso intermedio en la carrera del delantero terminó convirtiéndose, de repente, en un salto directo a la élite.

Todo el proceso estuvo marcado por un absoluto hermetismo. "Horrible, ha sido horrible. El no poder hablar… ni mi madre, ni mi hermano, nadie", confesó Juanjo al recordar el silencio que tuvieron que mantener para que la operación pudiera cerrarse.

El padre del delantero calificó el fichaje como un "salto gigantesco" que la familia todavía está asimilando. Una escena vivida en el Santiago Bernabéu refleja hasta qué punto todo ocurrió de forma inesperada: "Estaba cenando con Emilio Butragueño y tan tranquilamente allí, esperando a que todo se resolviera para poder firmar".

La llegada al club también estuvo acompañada de una bienvenida especial. Mourinho, nuevo entrenador de Carlos Espí, protagonizó un primer encuentro cercano.

"Agarra del brazo a Carlos, le dice 'vente conmigo' y se lo lleva a la revisión médica y a enseñarle toda la ciudad deportiva", relató Juanjo.

El trabajo como única explicación del éxito

Para Juanjo Espí, el ascenso de su hijo no responde a la casualidad. «Lo que ha conseguido y ha llegado ha sido siempre a base de pico y pala», afirmó, antes de resumir su filosofía en una idea: "Trabajar, trabajar, trabajar".

Esa mentalidad ha acompañado a Carlos desde niño. Durante años compaginó los estudios, la música y el fútbol en jornadas especialmente exigentes, con desplazamientos constantes y poco margen para el descanso.

A sus 21 años, Carlos Espí ha pasado de ser una de las promesas del Levante UD a convertirse en uno de los fichajes más inesperados del Real Madrid.

Su rendimiento en el tramo final de la temporada, determinante para la salvación del conjunto granota, le permitió entrar en el radar de Luis de la Fuente, que llegó a incluirlo en la prelista para el Mundial de 2026.

El interés del conjunto blanco, en cualquier caso, no es nuevo. El Real Madrid ya había seguido al delantero cuando era niño, aunque aquella operación no llegó a concretarse.

Ahora, el escenario es completamente diferente: cinco temporadas de contrato y el reto de hacerse un hueco en una plantilla plagada de estrellas como Mbappé, Bellingham o Vinicius.

La familia, el sacrificio y la música

Nacido en Tavernes de la Valldigna (Valencia), Espí creció en un entorno familiar estable en el que siempre se priorizó su bienestar. Su padre recuerda los sacrificios que acompañaron su formación: 160 kilómetros diarios de desplazamientos, entrenamientos matinales, Bachillerato, Selectividad y, al mismo tiempo, el último curso de Oboe.

"Olvídate de la música", le llegó a aconsejar Juanjo. Carlos, sin embargo, mantuvo su compromiso hasta el final. "No, lo acabo como sea", respondió. Y cumplió su palabra.

Quienes han compartido vestuario o trabajado con él destacan su carácter tranquilo, su capacidad de aprendizaje y su predisposición para mejorar. Entre ellos se encuentran su representante, Pep Serer, y su exentrenador, Javi Tur.

Ya instalado en Madrid, Carlos Espí afronta ahora el mayor desafío de su carrera. El delantero es consciente de la exigencia que supone competir por un puesto en el Real Madrid, pero está decidido a aprovechar una oportunidad que, como recuerda su padre, llegó sin previo aviso y terminó cambiando por completo la vida de toda la familia.