El Atlético gana el pulso, pero hereda el problema: Julián se negó a volver a Inglaterra en las últimas horas del mercado

El cierre del mercado de fichajes deja a Julián Álvarez en el Atlético de Madrid tras un verano marcado por su enfrentamiento con el club por fichar al Barcelona, la negativa rojiblanca a negociar con los azulgranas y el rechazo del delantero a cualquier salida hacia la Premier League.

El desenlace confirma que 'La Araña' continuará bajo las órdenes de Diego Simeone al menos este primer tramo de temporada, aunque el conflicto que ha protagonizado el mayor culebrón del mercado veraniego no se resuelve con su permanencia.

Todo comenzó con la irrupción pública del interés del Real Madrid, que llegó a ofertar 150 millones de euros que fueron rechazados por el Atleti, aunque fue el propio jugador quien inclinó la balanza hacia otro destino: durante el pasado Mundial, empujado por su entorno y por el propio Barcelona, verbalizó su deseo de abandonar el conjunto colchonero.

Aquella declaración marcó un punto de inflexión en la relación entre el futbolista y la entidad que lo había fichado en 2024 procedente del Manchester City por 75 millones de euros.

Desde entonces, el pulso entre Julián y el Atlético se desarrolló en dos frentes simultáneos: la negociación económica con el Barcelona y la resistencia institucional del club rojiblanco.

El conjunto catalán presentó una primera oferta cercana a los 100 millones de euros a finales de mayo, cifra que el Atlético rechazó de inmediato remitiéndose a la cláusula de rescisión de 500 millones fijada en el contrato del argentino, en vigor hasta 2030.

El consejero delegado, Miguel Ángel Gil Marín, llegó a zanjar la disputa con una frase que resumía la postura del club: "Nunca, nunca, nunca irá al Barcelona".

Una guerra de despachos

La tensión escaló hasta los organismos reguladores. El Atlético denunció al Barcelona ante la RFEF y la FIFA por presuntamente negociar con Julián Álvarez durante el llamado "periodo protegido" de su contrato, una ventana de tres temporadas en la que un club no puede tratar con un futbolista bajo contrato sin permiso de su entidad.

Julián Álvarez, en un entrenamiento del Atlético de Madrid. EFE

El Comité de Disciplina de la RFEF abrió un procedimiento disciplinario extraordinario contra el club culé, que se sumó a un ambiente de sospecha mutua que marcó todo el verano.

Paralelamente, surgía una posible vía legal para el jugador: el artículo 16 del Real Decreto 1006/1985, que permite a un deportista profesional romper unilateralmente su contrato sin causa imputable al club, a cambio de una indemnización que fijaría la jurisdicción laboral y no necesariamente los 500 millones de la cláusula.

Esa hipótesis, sin embargo, quedó en el terreno de la exploración jurídica y nunca llegó a materializarse antes del cierre del mercado.

La puerta que el Atleti sí abrió

Mientras cerraba cualquier vía hacia el Barcelona, el Atlético no puso reparos a una salida hacia otro destino europeo. El Arsenal se mantuvo interesado en el delantero hasta el último día de mercado, y el propio Mikel Arteta llegó a intentar convencerlo personalmente durante el verano.

También el Manchester City, su antiguo club, tanteó la operación la semana previa al cierre.

Julián Álvarez, sin embargo, nunca dio pie a ninguna de las dos alternativas inglesas. La razón, más allá de lo futbolístico, remite a la experiencia que el delantero y su entorno vivieron durante sus dos temporadas en el Manchester City.

Mientras el propio Julián disponía de un visado de trabajo como deportista internacional, distinto era el caso de sus padres y hermanos, cuya presencia en Reino Unido dependía de permisos de residencia temporales, generalmente ligados a estancias turísticas o autorizaciones de corta duración.

Ese tipo de permisos, endurecidos tras la salida del país de la UE, no ofrecen continuidad automática: transcurrido un plazo de aproximadamente dos años, obligan a quien los posee a abandonar el territorio británico o a iniciar un nuevo trámite migratorio para poder permanecer legalmente en él.

Esa circunstancia convirtió la vida cotidiana de la familia Álvarez en Manchester en una sucesión de gestiones administrativas, con estancias que debían renovarse o interrumpirse antes de que expirara cada autorización.

Solo su pareja, Emilia, contaría con una vía más estable para residir junto a él en Reino Unido, al poder acogerse a la condición de "dependant partner" que otorga la legislación británica a los familiares directos de trabajadores con visado patrocinado.

Esa categoría, sin embargo, no se extiende a los padres ni a los hermanos del futbolista, que sí lograron acompañarlo durante parte de su etapa en Inglaterra, pero sin la garantía de poder instalarse allí de forma indefinida. El contraste con la situación actual en España resulta determinante para entender la posición del delantero.

Julián Álvarez, junto a su familia en su presentación con el Atlético de Madrid en 2024. Atlético de Madrid

Gracias a la flexibilidad de la legislación española en materia de reagrupación familiar y a la posibilidad de acceder a permisos de residencia de larga duración -una vía especialmente accesible para ciudadanos argentinos, muchos de los cuales cuentan con doble nacionalidad europea-, Julián Álvarez ha logrado consolidar en Madrid un entorno familiar estable, con sus padres y hermanos instalados de manera permanente junto a él.

Renunciar a esa estabilidad para regresar a un sistema migratorio que ya le generó complicaciones logísticas en el pasado se convirtió, según el entorno del jugador, en un obstáculo tan determinante como su preferencia futbolística por el proyecto del Barcelona.

Tres días de indisposición y una fecha límite

El desgaste del culebrón tuvo también su reflejo en el día a día del vestuario. Julián Álvarez estuvo tres jornadas sin entrenarse por una indisposición, una ausencia que coincidió con el momento de mayor presión sobre su futuro.

El domingo, fecha que el Atlético había marcado internamente para conocer si el jugador aceptaría finalmente la vía inglesa, el delantero se reincorporó a los entrenamientos sin haber dado el paso hacia el Arsenal ni hacia el City. Desde entonces, su postura se centró en su presente en el club rojiblanco.

El propio jugador había reconocido meses atrás, en plena escalada del conflicto, su prioridad: "No puedo esconderme, lo mejor es una transferencia, quiero cumplir mi sueño".

Esa frase, pronunciada en pleno verano, contrasta ahora con un escenario en el que su sueño azulgrana queda aplazado, aunque no cancelado: el Barcelona ha trasladado al futbolista que su interés se mantendrá en el próximo mercado, ya sea en enero o en el verano de 2027.

Vestuario y afición, divididos

El Atlético ha ganado la batalla institucional: evitó reforzar a su rival directo bajo presión pública y blindó su postura con el respaldo unánime del Consejo de Administración. Pero la victoria en los despachos no resuelve el problema deportivo y emocional que deja el culebrón.

Julián Álvarez llegó a ser abucheado por su propia afición tras el enfrentamiento ante el Villarreal, en un episodio que reflejó el desgaste de la relación entre el delantero y una parte de la masa social rojiblanca.

El reto para Simeone es ahora reconstruir la normalidad alrededor de un futbolista que continúa siendo, sobre el papel, el eje del proyecto ofensivo del equipo. La confianza dentro del vestuario, tensionada por meses de rumores, filtraciones y un conflicto que trascendió lo estrictamente deportivo, deberá reconstruirse siguiendo la filosofía del Cholo: partido a partido.

El mercado de fichajes ha cerrado la puerta más inmediata a su salida, pero no ha cerrado, según lo trasladado por el propio Barcelona al jugador, la novela de 'La Araña'.