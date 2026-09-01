El éxito de Aubameyang fuera del fútbol: una colección de 5 millones en coches de lujo y una inversión en videojuegos

Pierre-Emerick Aubameyang no solo es reconocido mundialmente por su velocidad endiablada y su olfato goleador dentro del terreno de juego; el actual delantero del Deportivo de La Coruña ha sabido construir un imperio financiero y un estilo de vida que despiertan tanta admiración como sus actuaciones deportivas.

Más allá de los contratos millonarios que han marcado su trayectoria en la élite europea y asiática, el futbolista gabonés ha demostrado una visión aguda al diversificar su fortuna.

Sus dos grandes pasiones fuera de los estadios, el motor de alta gama y el sector del entretenimiento digital, se han convertido en los pilares de su éxito empresarial y de marca personal.

La faceta más visible y espectacular de su éxito financiero se encuentra, sin duda, en su garaje. Aubameyang posee una de las colecciones de automóviles más valiosas y extravagantes del mundo del deporte, estimada en más de cinco millones de euros.

Sin embargo, lo que realmente la hace única no es solo el valor de mercado de las piezas, sino su sello de identidad: la personalización extrema. A través de colaboraciones con preparadores de renombre internacional como Mansory o Yiannimize, el jugador somete a sus vehículos a modificaciones estéticas radicales.

Aubameyang, durante un partido de pretemporada con el Deportivo. REUTERS

Desde su imponente Ferrari LaFerrari -la joya de la corona valorada en dos millones de euros- revestido con un envoltorio cromado holográfico, hasta su más reciente y exclusiva adquisición, un Ferrari Purosangue Mansory "Pugnator" limitado a siete unidades en todo el mundo, cada vehículo es una extensión de su creatividad.

Su flota, que incluye modelos como el Lamborghini Aventador SVJ o el Urus estilo "Batmóvil", representa un patrimonio rodante que se revaloriza gracias a su exclusividad.Por otra parte, Aubameyang ha entendido que el verdadero éxito a largo plazo requiere mirar hacia el futuro de los negocios.

En lugar de apostar únicamente por sectores tradicionales como el inmobiliario, el delantero ha decidido irrumpir con fuerza en la industria de los videojuegos y los eSports.

Con inversiones estratégicas en empresas de desarrollo digital y clubes de deportes electrónicos, ha sabido capitalizar un mercado que mueve miles de millones de euros anualmente y que conecta de forma directa con las nuevas generaciones.

Para el futbolista, el gaming no es solo un pasatiempo, sino un sector empresarial dinámico en constante expansión donde su imagen pública aporta un valor comercial incalculable.

En conclusión, Aubameyang ha logrado trascender la etiqueta de atleta para convertirse en un exitoso hombre de negocios y en un icono cultural.

Su equilibrio entre la ostentación inteligente de su colección de superdeportivos y la visión tecnológica de sus inversiones digitales demuestra que el verdadero triunfo de un futbolista moderno se juega tanto dentro como fuera de la cancha.