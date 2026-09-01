Crece la solidaridad ante el día de Ceuta: el Logroñés empieza la temporada con una gran pancarta de apoyo en el palco

En el palco, en el centro de la imagen, el presidente del Logroñés, Félix Revuelta, y el presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán. Debajo, la pancarta de apoyo a Ceuta. E. E.

La UD Logroñés ha mostrado este lunes su apoyo y solidaridad con la ciudadanía de Ceuta en el estreno liguero de la temporada 2026-27 en Primera Federación, frente al Extremadura.

En el palco presidencial, donde se encontraban Félix Revuelta (presidente del club) y Gonzalo Capellán (presidente de La Rioja), se colocó una gran pancarta en la que se leía: 'Ceuta no se vende, Ceuta se defiende', como muestra de respaldo a la población ceutí ante la grave situación que atraviesa actualmente la ciudad tras la avalancha migratoria de 80.000 personas que sufrió los días 30 y 31 de julio.

Los jugadores blanquirrojos saltaron al terreno de juego de Las Gaunas portando la pancarta, que posteriormente se colocó en el palco.

La iniciativa no se limitó al primer equipo. La entidad riojana también repartió estos emblemas entre sus peñas para que se sumaran al gesto durante el encuentro, que se saldó con victoria local por 2-1 en el descuento.

La UD Logroñés hizo además un llamamiento a su masa social para que mostrara su respaldo a la ciudadanía de Ceuta desde las gradas de Las Gaunas.

Este miércoles, coincidiendo con el Día de la Autonomía de Ceuta, se celebrarán concentraciones en apoyo a la ciudad a las 8 de la tarde a las puertas de todos los ayuntamientos de España, en una convocatoria realizada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

La dirección de la calle Ferraz intenta quebrar la ola de solidaridad con Ceuta que recorre España y ha pedido a todos sus cargos públicos, en una carta, que no acudan a las concentraciones convocadas para el 2 de septiembre con motivo del día de la ciudad autónoma.

Pese a la orden emitida desde Ferraz están surgiendo voces discordantes entre las filas socialistas.

Cristina Los Arcos, alcaldesa socialista de la población sevillana de Espartinas (16.000 habitantes), ya ha anunciado que desafía la directriz y ha sido ella quien abrió la brecha para que otros ediles del PSOE se unan el próximo miércoles a las muestras de apoyo a Ceuta.

Poco después el alcalde de León, el socialista José Antonio Diez, también se desmarcó de la línea fijada por la dirección federal del PSOE y anunció que acudirá a la concentración convocada por la sociedad civil en apoyo a Ceuta.

El último en unirse a este coro de voces discordantes dentro de las filas del PSOE ha sido el alcalde de Chiclana, José María Román, que ha anunciado que acudirá a la concentración.

En un mensaje en sus redes sociales, el regidor de la localidad gaditana considera que "ahora lo importante es mostrar nuestro apoyo a todos los ceutíes", por lo que se sumará a la convocatoria de la FEMP.

A esta postura se han sumado posteriormente los alcaldes de Moguer (Huelva), Adamuz (Córdoba), Villafranca de Córdoba (Córdoba), Íllora (Granada), Almendralejo (Badajoz) y Mérida (Badajoz).

Román contraviene asimismo la postura adoptada por el PSOE andaluz de María Jesús Montero, que se ha borrado de todas las concentraciones de apoyo.