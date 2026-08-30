Bellingham se niega a despedir el verano y lidera al Madrid en la goleada ante el Málaga para mandar en La Liga

El inglés, autor de un gol y protagonista de otro, vuelve a la versión que le hizo una estrella en el Bernabéu y Mourinho sigue invicto en su regreso.

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Que no se acabe el verano. O al menos el de Jude Bellingham. El inglés, tras un sublime Mundial, ha iniciado la temporada al mismo nivel. Ante el Málaga, este domingo, lideró la victoria del Real Madrid con una actuación que recordó a su primer año en el club. [Narración y estadísticas: Real Madrid 4-0 Málaga]

En su sitio natural, cerca del área, Bellingham es letal. El gol, una acción individual, refleja todo lo que es el genio de Birmingham. Tras el Mundial y con Mou, ha vuelto a ser la estrella que era. Luego se sumó a la fiesta Kylian Mbappé, con otro tanto que le coloca ya al frente de la tabla del pichichi, y Güler puso la guinda ya en el descuento del choque.

El Madrid suma y sigue. Tres victorias en tres jornadas, y va a mejor. Se acuesta líder en solitario, a falta de que el Barça juegue en casa este lunes ante el Rayo Vallecano. El equipo de Jose Mourinho ya mete presión al campeón de las dos últimas campañas.

Mourinho observa a Vinicius en acción con la pelota. Reuters

Mourinho salió con cinco cambios tras repetir once en las dos primeras jornadas. Cucurella estrenó titularidad con el Madrid. Trent, Rüdiger, Camavinga y Brahim fueron las otras novedades blancas en el regreso del Málaga al Santiago Bernabéu casi nueve años después.

El conjunto blanquiazul llegaba al feudo madridista con un punto en los dos primeros partidos de su vuelta a Primera, tras perder ante el Atlético y empatar con el Dépor.

El partido arrancó con un aviso del Málaga a Courtois, replicado por un remate con el empeine de Trent que rozó la escuadra. El Madrid tomó pronto el control, si bien no tenía en el campo ni a Arda ni a Bernardo, los generadores de juego en los encuentros previos.

Estructurado en la base, con Fede y Camavinga, no necesitó el Madrid de un centro del campo demasiado creativo. El peso lo llevó su delantera, con el tridente Mbappé-Bellingham-Vinicius prácticamente más asociativo que en todo el tiempo que se les lleva viendo juntos. Mérito de Mou.

Vinicius levanta a Bellingham tras anotar el 1-0 ante el Málaga. Reuters

Bellingham, como en 2023

Aunque no tuvo que asociarse Bellingham para abrir la lata. Lo hizo todo él, demostrando una superioridad física y técnica brutal. Corría el minuto 19. Cogió el balón en la frontal, se fue de tres y definió entre las piernas del portero.

El Bernabéu volvió a cantar 'Hey Jude' con su segundo gol de la temporada, que pudo venir seguido del tercero siete minutos después. Bellingham remató de cabeza un balón suelto, Puga intentó salvarlo bajo palos y la pelota acabó rebotando en Herrero para entrar.

El inglés volvió a festejar con los brazos abiertos, pero el árbitro -Martínez Munuera- marcó el tanto en propia puerta del jugador del Málaga. Lo que quedó demostrado es que ha vuelto el mejor Bellingham, el que también las pilla todas.

Mbappé coge el balón tras anotar el 3-0 ante el Málaga. Reuters

Se quiso apuntar a la fiesta Mbappé. El francés, que venía de un hat-trick contra la Real Sociedad cuatro días atrás, hizo el 3-0 en el minuto 30. La jugada de gol más coral de las tres de la primera parte acabó con el '10' del Madrid rematando de primeras con su bota derecha un centro de Trent.

El Madrid de Mou convence

Lejos de conformarse con el resultado, el Madrid salió a por más en la segunda parte. Particularmente Bellingham, que puso a temblar el travesaño de la portería del Málaga con un remate al palo. Herrero detuvo poco después un disparo de Trent que también se colaba hacia dentro.

Fútbol de categoría en un Bernabéu que, con el partido en la mano de su equipo, se acordó del Atleti quizás para empezar a calentar el derbi que vendrá en la segunda quincena de septiembre.

Marc Cucurella, durante el Real Madrid - Málaga. EFE

Entre ocasiones, hay que mencionar la labor de Cucurella. El catalán, que hasta tiene ya cántico en el estadio, echó el cerrojo en su banda y quedó claro que no va a tardar en adueñarse de la posición frente a Carreras.

Mourinho espera lo mismo de Yan Diomande, el gran fichaje del verano en la Castellana. Tras darle algo más de 30 minutos entre las dos primeras jornadas, el técnico sacó al costamarfileño en el minuto 65 -por Brahim- y le brindó media hora de juego para sacar su fútbol eléctrico.

El siguiente cambio del portugués fue meter a Bernardo Silva por Valverde. El partido fue decayendo en ritmo, pero todavía se reservaba para el final su pequeña dosis de polémica.

Haitam Abaida, el '7' del Málaga, botó una falta a milímetros de la línea del área del Madrid. Su disparo impactó en la barrera y, por sorpresa, Martínez Munuera señaló penalti por mano. Lo protestó el equipo de casa y su público. El VAR obligó al árbitro a corregir su error al no existir voluntariedad. Bien por la tecnología, en este caso: una acción así no puede ser pena máxima en la vida.

Rüdiger y Arda Güler celebran tras el 4-0 ante el Málaga. Reuters

Y cuando se colaban algunos rayos de sol entre la estructura del Bernabéu y la afición ovacionaba a Bellingham -sustituido antes del descuento-, llegó la guinda. La puso Güler, recién entrado al campo por Jude. El turco solo tuvo que empujar un balón que le sirvió en bandeja Vinicius tras una gran acción en el área.

Tercera victoria y segunda goleada consecutivas del Madrid de Mou 2.0. Esto carbura desde muy pronto y se nota en el ambiente del Bernabéu.

Real Madrid 4-0 Málaga

Real Madrid: Courtois; Trent, Rüdiger, Huijsen, Cucurella; Camavinga, Valverde (Bernardo Silva, min.77), Bellingham (Arda Güler, min.87); Brahim Díaz (Diomande, min.64), Mbappé y Vinícius.

Málaga: Alfonso Herrero; Puga (Salinas, min.61), Recio, Einar Galilea (Haitam, min.74), Rafita; Larrubia, Izan Merino (Ramón, min.87), Rafa Rodríguez (Pablo Martínez, min.46), Dotor, Joaquín Muñoz (Cruz, min.61); y Chupe.

Goles: 1-0, min. 19: Bellingham. 2-0, min.26: Alfonso Herrero (p.p). 3-0, min.30: Mbappé. 4-0, min.91: Arda Güler.

Árbitro: Juan Martínez (Comité Valenciano). Amonestó a Chupe (min.65) y a Ramón (min.93) por parte del Málaga.

Incidencias: partido correspondiente a la tercera jornada de LaLiga EA Sports disputado en el estadio Santiago Bernabéu ante 74.799 espectadores. Antes del partido, se guardó un minuto de silencio por las víctimas de la riada en la frontera entre Nepal y el Tíbet y el Real Madrid homenajeó a sus seis futbolistas que fueron campeones con España del Europeo sub-19.