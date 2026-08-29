Real Madrid-Inter de Milán, Barça-Feyenoord y Liverpool-Atlético en la primera jornada de la Champions

La UEFA ya ha hecho oficial el calendario completo para las ocho jornadas de la fase de liga de la Champions League, dejando definida la hoja de ruta de los cinco representantes españoles en la competición.

De este modo, Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Villarreal y Betis ya conocen las fechas y los horarios exactos de todos sus enfrentamientos europeos.

Serán el Madrid, el Betis y el Villarreal quienes den el pistoletazo de salida para los equipos nacionales el próximo martes 8 de septiembre. Los de Mourinho recibirán al Inter, mientras que los béticos viajarán a Lille y el submarino amarillo a Dortmund.

Por su parte, tanto el Barça como el Atlético de Madrid debutarán el miércoles. Los de Flick lo harán a las 18:45 en el Camp Nou frente al Feyenoord y los de Simeone al Liverpool en Anfield a partir de las 21:00 horas.

Calendario del Real Madrid

El conjunto blanco arrancará su defensa del trono europeo con un clásico del continente, recibiendo al Inter de Milán en el Santiago Bernabéu el 8 de septiembre.

Su calendario presenta salidas exigentes, destacando sus visitas a la Roma en octubre y al siempre complicado Arsenal en el mes de diciembre, intercaladas con duelos ante su público frente al Leipzig y el PSV Eindhoven.

Partidos Real Madrid Real Madrid - Inter (8 de septiembre 21:00 horas) Roma - Real Madrid (14 de octubre 21:00 horas) Real Madrid - Leipzig (21 octubre 21:00 horas) AEK Atenas - Real Madrid (4 de noviembre 18:45 horas) Real Madrid - PSV (24 de noviembre 21 horas) Arsenal - Real Madrid (9 de diciembre 21:00 horas) Real Madrid - LASK (19 enero 21:00 horas) Shakhtar - Real Madrid (27 enero 21:00 horas)

Tras recibir al LASK austriaco en casa, el equipo madridista tendrá que viajar para medirse al Shakhtar Donetsk en la última jornada, un partido que podría estar marcado por las bajas temperaturas invernales y donde buscarán sellar su pase en la mejor posición posible.

Calendario del Barça

El equipo azulgrana será el madrugador de la primera jornada española, abriendo su participación a las 18:45 horas frente al Feyenoord en casa.

Sin embargo, el verdadero hueso de su calendario llegará a finales de año, destacando su doblete de máxima exigencia con la visita al feudo del Paris Saint-Germain en octubre y el gran partidazo en casa contra el Manchester City a principios de diciembre.

Partidos FC Barcelona FC Barcelona - Feyenoord (9 septiembre 18:45 horas) Galatasaray - FC Barcelona (13 octubre 21:00 horas) PSG - FC Barcelona (20 octubre 21:00 horas) FC Barcelona - Aston Villa (3 noviembre 21:00 horas) Sabah - FC Barcelona (25 noviembre 18:45 horas) FC Barcelona - Manchester City (8 diciembre 21:00 horas) Sporting - FC Barcelona (20 enero 21:00 horas) Como - FC Barcelona (27 enero 21:00 horas)

Más allá de los grandes cocos europeos, el Barça tendrá que gestionar desplazamientos que pueden esconder trampas si no se encaran con la debida concentración, como las visitas al Galatasaray turco, al Sabah o al Sporting de Portugal.

Su andadura en esta liguilla concluirá ante su afición recibiendo al sorprendente Como 1907 italiano a finales de enero

Calendario del Atlético

El calendario ha deparado al equipo rojiblanco un inicio verdaderamente de infarto, con una primera mitad de liguilla que no da respiro.

Los del Cholo Simeone se estrenarán en el mítico Anfield ante el Liverpool, para después encadenar duelos de altísimo voltaje recibiendo al Manchester United, visitando al Stuttgart y albergando la visita del Bayern de Múnich a principios de noviembre.

Partidos Atlético Liverpool - Atlético de Madrid (9 septiembre 21:00 horas) Atlético de Madrid - Manchester United (13 octubre 21:00 horas) Stuttgart - Atlético de Madrid (20 octubre 21:00 horas) Atlético de Madrid - Bayern Múnich (3 noviembre 21:00 horas) Atlético de Madrid - Viking (25 noviembre 21:00 horas) PSV Eindhoven - Atlético de Madrid (9 diciembre 21:00 horas) Bodø/Glimt - Atlético de Madrid (19 enero 18:45 horas) Atlético de Madrid - Fenerbahçe (27 enero 21:00 horas)

Si logran salir vivos de ese durísimo arranque, el horizonte parece suavizarse ligeramente en la segunda mitad de la competición. Tendrán que viajar al campo del PSV y al feudo del Bodø/Glimt noruego, para finalmente cerrar su participación en casa arropados por su público en un intenso duelo frente al Fenerbahçe turco.

Calendario del Betis

El conjunto verdiblanco comenzará su andadura continental viajando a Francia para medirse al Lille, pero encontrará su gran oportunidad para afianzarse en la clasificación durante el mes de octubre, donde encadenará dos partidos consecutivos en el Benito Villamarín ante el Oporto y el Feyenoord.

A estos duelos le seguirá un doble enfrentamiento a domicilio ante el Borussia Dortmund y el Slovan Bratislava.

Partidos Real Betis Lille - Real Betis (8 septiembre 21:00 horas) Real Betis - Oporto (14 octubre 21:00 horas) Real Betis - Feyenoord (21 octubre 21:00 horas) Borussia Dortmund - Real Betis (4 noviembre 21:00 horas) Slovan Bratislava - Real Betis (24 noviembre 21:00 horas) Real Betis - Como (9 diciembre 18:45 horas) Real Betis - Arsenal (20 enero 21:00 horas) Bayern Múnich - Real Betis (27 enero 21:00 horas)

Lo que realmente pondrá a prueba las aspiraciones béticas será el terrorífico desenlace que le ha preparado el sorteo para el mes de enero.

Los andaluces tendrán que recibir en su feudo al Arsenal inglés en la penúltima jornada y cerrarán la fase regular visitando nada menos que el Allianz Arena para enfrentarse al Bayern de Múnich, dos choques donde podrían jugarse su continuidad en Europa.

Calendario del Villarreal

El Submarino Amarillo se enfrenta probablemente a uno de los calendarios más temibles de la competición, iniciando su aventura en el imponente muro amarillo del Borussia Dortmund.

La dificultad no bajará en absoluto durante el otoño, ya que tendrán que recibir al Nápoles, viajar a Inglaterra para medirse al Liverpool en Anfield y hacer de anfitriones ante el todopoderoso Paris Saint-Germain.

Partidos Villarreal Borussia Dortmund - Villarreal (8 septiembre 21:00 horas) Villarreal - Nápoles (13 octubre 21:00 horas) Liverpool - Villarreal (20 octubre 21:00 horas) Villarreal - PSG (3 noviembre 21:00 horas) Slavia Praga - Villarreal (25 noviembre 18:45 horas) Villarreal - Sabah (8 diciembre 18:45 horas) Fenerbahçe - Villarreal (20 enero 18:45 horas) Villarreal - Manchester United (27 enero 21:00 horas)

A pesar de la extrema dureza inicial, los castellonenses tendrán oportunidades para sumar puntos vitales en el tramo medio ante equipos como el Slavia de Praga o el Sabah.

No obstante, el colofón final no será para nada relajado, cerrando la fase de liga en La Cerámica frente a otro gigante europeo histórico como el Manchester United en la última jornada de enero.