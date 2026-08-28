Mikel Arteta, 44 años: "Con mi mujer tengo la sensación de que nunca nos aburrimos"

Cuando el frenético bullicio del Emirates Stadium finalmente se silencia y los potentes focos de la Premier League se apagan en la noche londinense, la faceta de estratega implacable del Arsenal queda atrás.

Lejos de la presión asfixiante, las exigentes pizarras tácticas y el escrutinio mediático que dominan la élite del fútbol mundial, Mikel Arteta halla su verdadero equilibrio vital en su núcleo íntimo. Para el técnico donostiarra, la familia es la piedra angular que sostiene su mundo, con un enorme agradecimiento hacia su esposa, Lorena Bernal.

La historia de complicidad entre el exfutbolista y la actriz y ex Miss España echó sus raíces a comienzos de los años 2000. Durante más de dos décadas, han construido paso a paso un proyecto vital inquebrantable, sellado oficialmente con su boda en Mallorca en 2010 y enriquecido posteriormente con el nacimiento de sus tres hijos: Gabriel, Daniel y Oliver.

Aunque Arteta suele resguardar su privacidad con enorme recelo frente a los focos, el entrenador decidió bajar sus defensas. Durante una charla íntima con la BBC, expuso su lado más vulnerable.

Para el preparador vasco, Lorena Bernal representa mucho más que su compañera; es el ancla indispensable que le permite mantener los pies firmes en la tierra frente a la vorágine deportiva. Arteta no dudó en reconocer la tremenda influencia de su esposa en su evolución personal, expresando con pura emoción: "Ella ha cambiado mi vida. Ha cambiado mi perspectiva de la vida".

El trayecto del deporte profesional exige inmensos sacrificios personales, mudanzas imprevistas de país, lesiones complejas y una continua adaptación. Mirando en retrospectiva esa intensa trayectoria conjunta, el entrenador manifestó: "Hemos afrontado muchísimas situaciones diferentes, algunas fascinantes, otras realmente difíciles".

Sin embargo, el secreto de su duradera unión radica en la inagotable frescura que mantienen intacta frente a la rutina. Así lo evidenció al describir una conexión a prueba de aburrimiento, revelando: "Con ella tengo la sensación de que nunca nos aburrimos. Puedo estar sentada allí cinco horas, diez horas, ir a cualquier parte del mundo y disfrutar, divertirme y reír".

Detrás del estricto mánager de uno de los gigantes de Inglaterra, hay simplemente un hombre agradecido. Su rotundo éxito deportivo nace, sin duda, de la inmensa paz que respira en su hogar.