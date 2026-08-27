El Barça asume la cobertura jurídica del aficionado detenido por la Policía que llevaba una 'estelada' en Elche

Una estelada en el Camp Nou antes de El Clásico REUTERS

El FC Barcelona ha decidido dar un paso más tras el incidente ocurrido antes del partido contra el Elche. El club azulgrana asumirá la cobertura jurídica del aficionado que fue golpeado por varios agentes de la Policía Nacional.

Los hechos tuvieron lugar el pasado domingo en los alrededores del Martínez Valero, antes del encuentro correspondiente a La Liga. El aficionado, menor de edad, llevaba una bandera estelada cuando varios policías se la arrebataron.

La situación derivó en un enfrentamiento. Después de encararse con los agentes, el joven fue reducido y varios policías lo golpearon cuando se encontraba en el suelo y antes.

Las imágenes fueron grabadas por otro aficionado y posteriormente difundidas en redes sociales. El vídeo provocó una fuerte reacción y puso el foco sobre la actuación de los agentes durante el dispositivo de seguridad.

Ante lo ocurrido, el Barcelona condenó públicamente lo que consideró un uso "desproporcionado" de la fuerza. Ahora, la entidad ha decidido implicarse directamente en el caso y hacerse cargo de la defensa jurídica del seguidor. La representación legal estará encabezada por Marc Molins, abogado penalista.

Aficionados del Barça levantan una estelada. EFE

El incidente también ha provocado reacciones políticas. Los partidos catalanes Junts, ERC y la CUP denunciaron públicamente la actuación de los agentes y reclamaron responsabilidades por lo sucedido.

La polémica llegó también al Gobierno. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, confirmó la apertura de una investigación interna dentro de la Policía Nacional para esclarecer las circunstancias del enfrentamiento.

Mientras tanto, el Barcelona ha tomado otra decisión relacionada con lo sucedido en Elche. El club suspendió el homenaje previsto para los ocho jugadores del primer equipo que se proclamaron campeones del mundo con España.

El acto estaba programado para el partido de este jueves contra el Athletic Club en el Camp Nou. La decisión llega en un contexto especialmente delicado por la tensión generada tras el incidente.

De hecho, diferentes grupos de animación del Barcelona y entidades independentistas han pedido a los aficionados que acudan al estadio con banderas esteladas durante el encuentro, por lo que hoy se podrá ver en el Camp Nou a numerosos hinchas con la bandera.

El propio Laporta salió a dar explicaciones sobre esta situación y declaró haber hablado con la Federación y que esta entendía la solución "perfectamente".

Así, lo ocurrido en el Martínez Valero ha trascendido el propio incidente entre el aficionado y los agentes. El Barcelona ha decidido implicarse jurídicamente en el caso mientras continúa abierta la investigación interna de la Policía Nacional.