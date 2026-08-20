El Real Madrid es por tercer año consecutivo la marca de fútbol más valiosa del mundo: récord de 2.400 millones de euros

El Real Madrid sigue batiendo todos los registros conocidos en las finanzas. El club blanco se convirtió en este 2026 por tercer año consecutivo en la marca de fútbol más valiosa de todo el planeta por un valor de 2.400 millones de euros.

Eso es lo que arroja el nuevo informe 'Football 50-2026' que publicó la consultora Brand Finance y que vuelve a poner a la entidad dirigida por Florentino Pérez en lo más alto de la gestión.

En esta publicación, la consultora destaca que el Real Madrid es el "primer club de fútbol que supera los 2.000 millones de euros de valor de marca en los más de 20 años de historia de este ranking tras registrar nuevamente unos ingresos récord de 1.221 millones de euros durante el ejercicio fiscal 2025/2026".

Para la firma autora de este informe, todo esto hace que sea "el tercer año consecutivo en el que el club bate récords mundiales de ingresos en el fútbol".

Brand Finance ya le otorgó tanto en 2024 como en 2025 este mérito al Real Madrid de tener la marca más valiosa del mundo del fútbol, por lo que la entidad blanca se ha asentado en lo más alto del ranking de manera consistente.

De hecho, el informe establece que la marca 'Real Madrid' ha crecido incluso un 25% con respecto al año pasado, algo que le hace alcanzar el récord de los 2.400 millones de euros.

El Bernabéu, clave

En este éxito financiero tiene mucho que ver el nuevo Santiago Bernabéu y su remodelación. Brand Finance aseguró que "el Real Madrid reforzó su posición comercial gracias a la finalización de la remodelación del Bernabéu".

Incide además la consultora en que el nuevo estadio fue un gran trampolín para las cuentas del Real Madrid: "La temporada 2025/2026 marca el primer año completo en el que el estadio renovado ha operado prácticamente a plena capacidad, impulsando un notable crecimiento en los ingresos por partidos, hostelería, museos y turismo".

Además, este informe también marca la fortaleza de las marcas, y aquí también sale visiblemente reforzado el conjunto blanco. Teniendo en cuenta parámetros como la inversión en marketing, el patrimonio de marca de las partes interesadas y el rendimiento comercial, el Real Madrid también es líder en este aspecto y cuenta con una puntuación de 95,8 sobre 100.

No es la única buena noticia en esta área que se ha llevado el Real Madrid esta temporada. El pasado mes de mayo la revista Forbes catalogó a la entidad blanca como el club más valioso del mundo por quinto año consecutivo y tasó a la entidad merengue en unos 9.500 millones de dólares.