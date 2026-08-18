La Asociación de Árbitros de España condena a Bordalás por su "sobreactuación" y piden "respeto hacia los colegiados"

Bordalás quejándose durante el partido del Getafe contra el Alavés. Europa press

La Asociación Española de Árbitros de Fútbol (AESAF) ha respondido este martes a las críticas de José Bordalás tras la derrota del Getafe ante el Alavés por 3-0 en Mendizorroza. El organismo ha defendido la objetividad del colectivo arbitral y ha reclamado respeto hacia los colegiados.

El técnico azulón mostró su enfado después del encuentro, especialmente por la expulsión de Kiko Femenía: "No nos tratan de la misma manera".

El entrenador explicó que las primeras acciones del encuentro terminaron con tarjetas para sus futbolistas: "Empieza el partido y la primera falta la sancionan con amarilla, la segunda también. No podemos hacer nada".

Bordalás consideró que las decisiones arbitrales terminaron condicionando un encuentro que, hasta la expulsión, se mantenía igualado. El Getafe tuvo que afrontar buena parte del partido con un futbolista menos.

La expulsión de Femenía se produjo después de una revisión del VAR. El colegiado Manuel Jesús Orellana acudió al monitor para analizar la acción y decidió cambiar la tarjeta amarilla inicial por una roja.

Bordalás sentado en el banquillo en el campo del Alavés. Europa press

La respuesta de la AESAF ha sido contundente. La asociación ha lamentado y condenado "los términos y la sobreactuación" de Bordalás y considera que sus declaraciones intentan "culpabilizar al estamento arbitral del resultado concreto de su equipo".

El organismo arbitral también ha censurado las "faltas de respeto" dirigidas hacia Manuel Jesús Orellana, que debutaba en Primera División. La AESAF ha querido respaldar públicamente al colegiado después de las críticas recibidas tras su actuación.

La asociación recuerda que el arbitraje debe desarrollarse bajo criterios de "objetividad y equidad" y rechaza que pueda existir un trato diferente hacia determinados clubes. Su posición llega después de que Bordalás acusara públicamente a los árbitros de no tratar al Getafe "de la misma manera".

Además, la AESAF ha reiterado su llamamiento "al respeto con el arbitraje" y a la "construcción conjunta" de una competición "sana y respetable". El organismo considera necesario que todos los protagonistas contribuyan a mantener ese clima durante la temporada.

Manuel Jesus Orellana dirigiendo el Getafe contra el Alavés. Europa press

Y es que tan solo se ha jugado la primera jornada y ya hay sobre la mesa el primer enfado hacia los árbitros.

La polémica del encuentro entre Alavés y Getafe abre así una temporada que vuelve a estar marcada por el debate arbitral.

Bordalás ya ha dejado clara su postura y la AESAF no ha tardado en responder. El primer cruce entre entrenadores y árbitros del curso termina, por ahora, con una petición clara del colectivo: "respeto con el arbitraje".