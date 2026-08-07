El Real Madrid confirma la cesión por una temporada de Mastantuono a la Fiorentina

Franco Mastantuono ha puesto fin a su primera etapa en el Real Madrid. El conjunto blanco ha hecho oficial su cesión a la Fiorentina para la temporada 2026-27, una operación destinada a impulsar el crecimiento del argentino.

La entidad madridista lo ha hecho oficial mediante un comunicado mientras que los italianos ya han publicado contenido en sus redes sociales con el futbolista como principal protagonista.

La cesión no incluye una opción de compra. De esta forma, el Real Madrid mantiene intacta su confianza en el internacional argentino, al que sigue considerando una de las grandes apuestas de futuro de la plantilla.

La cesión responde a un objetivo claro. José Mourinho entiende que el argentino necesita jugar con regularidad para acelerar su evolución, algo complicado en una plantilla con una enorme competencia en su posición.

Y más teniendo en cuenta los recientes movimientos en el mercado madridista, con la renovación de Vinicius y el fichaje de Diomande.

La pasada temporada no resultó fácil para Matantuono. Después de aterrizar en Madrid como uno de los fichajes más prometedores y con la confianza del club, que pagó 60 millones por él a River Plate.

El argentino no consiguió asentarse en el equipo y fue perdiendo protagonismo con el paso de los meses. Ni con Arbeloa ni con Xabi Alonso tuvo un papel protagonista y la cesión parecía la mejor opción para las dos partes.

La Fiorentina se ha acabado imponiendo en la carrera por el jugador a varios clubes europeos como la Roma o el Milan.

Una venta más del Real Madrid

El club blanco está aprovechando el mercado tanto para incorporar nuevos jugadores como para abrir las puertas a aquellos que no entran en los planes de Mourinho y generar ingresos con ellos.

Especialmente gracias a las salidas de los canteranos. Traspasos como los de Gonzalo García, Palacios o Fran García, junto a otras ventas y cesiones como la de Franco Mastantuono, suman al conjunto madridista alrededor de 200 millones de euros recaudados.

Arbeloa, junto a Mastantuono durante el partido ante el Albacete EFE

Esa importante inyección económica está ayudando a financiar una ambiciosa reconstrucción de la plantilla sin comprometer la estabilidad financiera de la entidad.

Pese a que ya son varios los movimientos que lleva el Real Madrid en este mercado. Aún no se da por concluido ya que todavía se espera que llegue un mediocentro de renombre a la plantilla.