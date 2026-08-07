Marc Márquez, 33 años: "Bebía más de 1 litro y medio de batido de frutas al día porque un médico me dijo que así crecería"

Marc Márquez, en el box de Ducati durante el GP de Hungría. EFE EFE

Marc Márquez recordó uno de los episodios más curiosos de su infancia. El ocho veces campeón del mundo desveló la preocupación que despertó en su familia por su reducido tamaño cuando apenas era un niño.

El piloto de Cervera repasó junto a su hermano Álex algunos recuerdos de sus primeros años. Entre ellos, explicó que sus padres intentaron diferentes soluciones para favorecer su crecimiento siguiendo las recomendaciones de un médico.

Márquez recordó que su padre estaba convencido de que el estirón nunca terminaba de llegar. La inquietud era constante en casa y la familia buscó cualquier alternativa que pudiera ayudarle a desarrollarse físicamente.

El campeón explicó que un especialista recomendó aumentar de forma considerable el consumo de fruta: "Bebía más de 1 litro y medio de batido de frutas al día porque un médico me dijo que así crecería"

Aquella rutina se prolongó durante una etapa de su infancia. Aunque ahora recordó la anécdota entre risas, reconoció que en aquel momento sus padres siguieron todas las indicaciones para intentar solucionar el problema.

Marc Márquez celebra su victoria en la carrera al sprint, en el circuito alemán de Sachsenring. Reuters

Su reducido tamaño también condicionó sus primeros pasos en el motociclismo. Cuando comenzó a competir en campeonatos nacionales, su escaso peso suponía una desventaja frente a pilotos con una mayor complexión física.

Para equilibrar las condiciones, Márquez explicó que tuvo que añadir 15 kilos de lastre a su motocicleta. De esa manera podía competir en igualdad frente a rivales que contaban con un peso superior.

Con el paso de los años, aquella desventaja desapareció. El piloto terminó consolidándose como una de las grandes figuras del motociclismo y dejó atrás las dificultades que había sufrido durante su etapa de formación.

La conversación también permitió conocer la visión de Álex Márquez. El menor de los hermanos recordó que la pasada temporada supuso un antes y un después tras conseguir su primera victoria en MotoGP.

Álex aseguró que lo más emocionante no fue únicamente subir al podio. También destacó la felicidad de todas las personas que le habían acompañado desde sus comienzos y que celebraron aquel éxito como propio.

El piloto de Gresini explicó que competir frente a campeones como Marc Márquez o Pecco Bagnaia aceleró su crecimiento deportivo. Además, confesó que decidió dejar de hablar públicamente sobre su hermano durante una etapa.

Mar y Alex Márquez en MotoGP de Tailandia Europa Press

Su intención era evitar que todas las preguntas giraran alrededor de Marc. Quería que el protagonismo recayera en sus resultados y no en el apellido que ambos compartían dentro del campeonato.

Marc reconoció que ahora comprendía mejor esa situación. Admitió que había comenzado a experimentar en primera persona lo que Álex vivió durante muchos años dentro del paddock.

Los dos coincidieron en que la rivalidad deportiva nunca dañó su relación. Al contrario, aseguraron que competir por los mismos objetivos fortaleció todavía más el vínculo familiar que siempre habían mantenido.