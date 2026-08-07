Argentina celebra el paso atrás de la FIFA en su idea de privatizar el Mundial, pero muestra su respaldo a Infantino

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ha expresado su respaldo institucional a la gestión de Gianni Infantino al frente de la FIFA mediante un comunicado oficial.

La postura, impulsada por su presidente "Chiqui" Tapia, se ha dado a conocer en un contexto de creciente tensión dentro del organismo internacional a raíz de la crisis generada por el frustrado proyecto comercial FIFA Forward Enterprise (FFE).

Con esta definición, el fútbol argentino ratifica su apoyo a la conducción de la FIFA en un momento especialmente delicado para Infantino, quien enfrenta una creciente resistencia de la UEFA y amenazas de boicot por parte de la entidad europea.

#Institucional Respaldo a la gestión realizada los últimos 10 años por Gianni Infantino en la FIFA



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El respaldo de la AFA se produjo después de que la propia FIFA decidiera dar marcha atrás con el proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE).

La iniciativa contemplaba la incorporación de inversores privados para gestionar los derechos comerciales de las próximas ediciones de la Copa del Mundo, una propuesta que encontró una fuerte oposición por parte de las confederaciones europea (UEFA) y asiática (AFC).

El comunicado de la AFA De nuestra mayor consideración, En nombre de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), y de su Comité Ejecutivo, nos dirigimos a Usted querido Presidente, y por su digno intermedio a la directiva de la FIFA, a manifestar nuestro respaldo con la gestión realizada durante los últimos 10 años, que tuvo como grandes ejes el desarrollo del fútbol en todo el mundo y la solidez institucional basada en un modelo de gobernanza claro, estable y transparente. En tal sentido, con relación a los recientes acontecimientos que son de público conocimiento, debemos reconocer la decisión de la Administración de retirar un proyecto que generó, dentro de la familia del fútbol y desde su inicio, muchas más incertidumbres que certezas. Es por ello que es dable destacar la asunción de los errores cometidos en dicho proceso y el pedido de disculpas expresado en el sentido mensaje desplegado a las 211 federaciones miembro de FIFA. Priorizar las normas de gobernanza es un pilar fundamental para el fortalecimiento de las buenas relaciones entre la FIFA, sus asociaciones miembro y las confederaciones. De igual manera, y como ya lo hemos expresado, Usted se encuentra liderando una gestión que propició una transformación profunda de la FIFA; que abrió las puertas de la organización a todas las asociaciones miembros y las confederaciones, para que con un diálogo franco y directo, podamos, entre todos, seguir impulsando el fútbol en todos sus niveles y disciplinas. Desde nuestra visión, esa transformación se cimentó en un modelo de gobernanza transparente, el respeto a las estructuras estatutarias y el seguimiento de los procedimientos democráticos, principios esenciales para que la familia del fútbol se encuentre unida, firme y trabajando para seguir generando mejoras en lo deportivo y en lo institucional, que repercuten en una mejor calidad de vida para millones de seres humanos que practican nuestro querido deporte. En consecuencia, en virtud de la proximidad del próximo Congreso de la FIFA, la Asociación que orgullosamente presido cree firmemente y reafirma que el camino es seguir trabajando bajo su liderazgo, a fin de poder continuar desarrollando un fútbol mejor y, aún, más inclusivo.

Un comunicado que va en consonancia con el escrito emitido horas antes de la CONMEBOL con su presidente Alejandro Domínguez a la cabeza. Comunicado donde comienza celebrando "la decisión de la FIFA de retirar la propuesta de FIFA FORWARD ENTERPRISE".

En la misma línea se ha manifestado la Federación Mexicana de Futbol que en este caso depende de la CONCACAF que cuenta con 41 asociaciones. País que acaba de organizar el Mundial con Estados Unidos y Canadá, que deja claro en un escrito que "no aprobará ningún proceso que se convoque al margen de dicha institucionalidad, y se acoge al llamado del pasado 5 de agosto de 2006, que emitió el presidente Infantino para colectivamente continuar desarrollando el fútbol en beneficio de las 211 asociaciones".

Y acaba dejando claro su respaldo a Gianni Infantino: "la FMF respalda el liderazgo del presidente Infantino para seguir impulsando el desarrollo del fútbol a través del fortalecimiento institucional".