Yan Diomande, nuevo jugador del Real Madrid: se convierte en el fichaje más caro de su historia tras pagar 125 millones

El Real Madrid ha anunciado el fichaje de Yan Diomande, extremo costamarfileño del RB Leipzig, por una operación que superará los 130 millones de euros incluyendo variables.

El futbolista firma un contrato de siete temporadas, hasta 2033, y se convierte en la gran apuesta ofensiva del club blanco para las próximas campañas.

Es el sexto fichaje del verano para el Real Madrid tras Konaté, Dumfries, Bernardo Silva, Cucurella y Carlos Espí. El club ha estado trabajando en la incorporación de Rodri y no descarta sumar otro central a sus filas. Espera antes cerrar varias ventas.

Diomande llega tras una operación de gran astucia del Real Madrid. La entidad blanca trabajó en la sombra para terminar adelantando a otros clubes, como el Liverpool y, especialmente, el PSG, que venían semanas pujando por sus servicios.

El Leipzig mantuvo una posición firme durante toda la negociación y rechazó ofertas de los ingleses y de los franceses. También una propuesta inicial del Madrid por 90 millones, al considerar que el valor del jugador era mayor.

La resistencia alemana obligó al club blanco a mejorar sustancialmente su propuesta hasta alcanzar, en la segunda oferta, una cifra histórica -125 millones fijos- que ha permitido cerrar el traspaso.

El golpe decisivo llegó cuando el PSG se retiró de la puja el 26 de julio con un comunicado en el que calificó de "desproporcionadas" las exigencias económicas del acuerdo.

La historia de superación detrás de Yan Diomande, el nuevo fichaje del Real Madrid Fernando González López

Esa salida dejó al Madrid como único candidato con capacidad real de cerrar la operación, después de que el propio jugador ya hubiera mostrado su preferencia por el proyecto blanco.

El acuerdo estaba cerrado desde hace algo más de una semana, pero un problema con el exagente del ya exjugador del RB Leipzig retrasó su llegada a la Casa Blanca. El pleito entre sus antiguos representantes y los nuevos por la comisión del fichaje llegó a la FIFA y eso frenó la oficialidad.

De Leganés a la élite

Diomande nació en Abiyán (Costa de Marfil) el 14 de noviembre de 2006. Tras crecer en clubes modestos de su país y academias de Estados Unidos, buscó el salto a Eurocopa. Hizo pruebas en clubes como el Chelsea, el Crystal Palace o el Bournemouth, pero fue rechazado.

Su salto al fútbol profesional peligró cuando caducó su visado y se veía obligado a regresar a África, pero el Leganés salió a su rescate. El club madrileño le incorporó a sus categorías inferiores y, en cuestión de seis meses, le hizo debutar en Primera División en marzo de 2025.

Su estreno oficial con el Leganés fue, precisamente, en un partido de Liga contra el Real Madrid y al final del mismo intercambió su camiseta con Kylian Mbappé.

Al acabar la temporada, el RB Leipzig pagó su cláusula de rescisión y se hizo con sus servicios por 20 millones de euros.

En Alemania, el delantero se destapó de inmediato: en su primera y única campaña en la Bundesliga firmó 12 goles y 8 asistencias en 33 partidos, registros que le valieron el premio de novato del año.

Su progresión también se trasladó a la selección de Costa de Marfil, con la que debutó en octubre de 2025 anotando en sus dos primeros partidos, decisivos para la clasificación al Mundial 2026.

Yan Diomande, con Costa de Marfil en el Mundial. Reuters

En la cita de este verano, disputó los cuatro partidos de su país hasta caer eliminado ante Noruega en la ronda de dieciseisavos. Fue el mejor del combinado costamarfileño, dando una asistencia y creando once ocasiones.

Con apenas 19 años, el atacante ya acumulaba un valor de mercado de 90 millones de euros, según el portal especializado Transfermarkt, antes de completarse su traspaso al Real Madrid.

Un fichaje de proyección

Con esta incorporación, el Real Madrid asegura a uno de los delanteros más prometedores del panorama europeo por un horizonte de, al menos, cinco temporadas.

La cifra final, en torno a 120 millones de euros según se activen las variables, confirma la magnitud de la operación y sitúa a Diomande entre los fichajes más caros de su historia junto a Jude Bellingham y Eden Hazard.

El club dа por cerrada así su operación de mayor envergadura del verano, en la que la resistencia del Leipzig y la pugna con el PSG marcaron el desarrollo de las negociaciones.