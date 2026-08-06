Infantino se resiste a dimitir como presidente de FIFA y pide perdón a las 211 federaciones por "los errores cometidos"

Gianni Infantino se niega a dimitir como presidente de la FIFA pese a la presión creciente y ha pedido perdón por "los errores cometidos" en la gestión de su polémico plan para vender participaciones del Mundial a inversores privados.

Infantino no contempla dejar el cargo y seguirá adelante con su candidatura a la reelección, pese a las voces que reclaman su salida inmediata. Este miércoles se reunió de urgencia en Rabat (Marruecos) con los altos cargos de la FIFA.

El dirigente suizo ha enviado una carta a los miembros del Consejo y a las 211 federaciones en la que admite fallos en el proceso de la propuesta FIFA Forward Enterprise (FFE), la sociedad con la que pretendía ceder parte del negocio del Mundial a capital privado.

En ese escrito, Infantino reconoce que "se cometieron errores" y que el proyecto “debería haberse manejado de manera diferente” desde el inicio y tras las filtraciones a la prensa.

La disculpa a las 211 federaciones

En la carta, el presidente de la FIFA asegura que no fue su intención excluir al Consejo ni a las asociaciones miembro del debate sobre la FFE.

Infantino afirma que "no era la intención que el Consejo de la FIFA y las federaciones miembro se sintieran excluidos del proceso y esto debería haberse manejado de manera diferente".

Sede de la FIFA en Salé (Rabat) donde este miércoles se produjo la reunión de urgencia. Reuters

El máximo dirigente añade: "Reconocemos que se cometieron errores en el proceso de la propuesta […] Nos disculpamos sinceramente por estos errores y nos comprometemos a que no vuelvan a producirse".

Retirada del proyecto

La FIFA ha confirmado que la propuesta para crear la FFE ha sido retirada y que se realizará una revisión interna cuyo informe se presentará en la próxima reunión del Consejo.

Pese a esa marcha atrás, Infantino advierte que, con el proyecto fuera de la mesa, el organismo "no tolerará ataques contra su integridad, buena gobernanza y debido proceso" y que tomará "todas las medidas necesarias para proteger y salvaguardar su nombre y su reputación".

El presidente insiste en que, aunque hubo errores, "todo lo que se hizo se llevó a cabo en pleno cumplimiento del marco regulatorio de la FIFA".

La disculpa llega en medio de una crisis de gobernanza sin precedentes, con la UEFA y otras confederaciones liderando la presión para forzar la salida de Infantino tras el intento de venta de un porcentaje del Mundial.

En Europa y Norteamérica han surgido amenazas de boicot y de convocar reuniones extraordinarias del Consejo para exigir su dimisión, mientras varias federaciones han retirado su apoyo al presidente.

Además, figuras de peso como Luis Figo y dirigentes políticos han acusado públicamente al dirigente de haber "degradado" el cargo y cuestionan su continuidad al frente del fútbol mundial.

El papel de Marruecos

Infantino ha elegido Rabat, en Marruecos, como centro de operaciones en esta crisis y como sede del próximo Congreso de la FIFA, donde aspira a optar a un nuevo mandato pese al ambiente hostil.

Según la información de The Times, el presidente habría prometido al país magrebí que la final del Mundial 2030 se jugará en el nuevo estadio Hassan II de Casablanca, extremo que la FIFA niega.

Con el proyecto retirado pero la dimisión descartada, el futuro de Infantino dependerá ahora de si las confederaciones logran articular una mayoría suficiente en el Consejo y en el Congreso para cuestionar su continuidad al frente de la FIFA.