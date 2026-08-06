El Barça descarta jugar el amistoso previsto en Tánger debido al "contexto de incertidumbre actual"

El Fútbol Club Barcelona no jugará finalmente en Marruecos esta pretemporada. El club culé confirmó que cancela su partido amistoso en Tánger debido al "contexto de incertidumbre actual".

"El FC Barcelona informa que descarta la posibilidad de disputar un amistoso del primer equipo masculino en Tánger el próximo 15 de agosto", comenzó diciendo el escrito de la entidad que preside Joan Laporta.

"Ante el contexto de incertidumbre actual, el FC Barcelona considera que, en estos momentos, no se dan las circunstancias adecuadas para la celebración de este partido", finalizó la entidad catalana en su escueto escrito.

El contexto sociopolítico ha echado por tierra las intenciones del Barça de viajar a Marruecos para disputar este amistoso de pretemporada. El pasado 29 de julio el Barcelona anunció que jugaría en el país africano un encuentro de pretemporada, pero no se atrevió a comunicar ni siquiera el rival. Tan sólo la fecha, el 15 de agosto, y el lugar, Tánger.

Sin embargo, la tensión creciente de los últimos días, con la entrada de decenas de miles de marroquíes en la ciudad autónoma de Ceuta desencadenó un clima poco favorable.

El Barça jugará en Tánger (Marruecos) el 15 de agosto

Durante muchas jornadas el Barcelona ha guardado silencio al respecto y no se había pronunciado sobre este partido conflictivo, hasta que este jueves ha tenido que salir al paso y comunicar la cancelación del mismo.

Un nuevo asalto a la vista

No sólo es lo ocurrido el pasado 30 de julio cuando decenas de miles de personas cruzaron a nado a Ceuta. Tampoco que miles de estos migrantes sigan en las calles de la ciudad autónoma sin un futuro cierto.

Por redes sociales ha comenzado a generarse un caldo de cultivo que prepara un posible nuevo asalto para el próximo 15 de agosto, precisamente esa misma fecha en la que se iba a disputar el amistoso entre el Barça y el Ittihad en Tánger.

El patrón recuerda al que precedió al asalto del 30 de julio. En los días previos a aquella entrada masiva, ya circularon convocatorias similares que animaban a concentrarse cerca de la frontera para acceder a Ceuta.

Una empresa tecnológica alicantina, subvencionada por el Gobierno, ha rastreado más de 5.000 cuentas y ha detectado que los mismos perfiles que impulsaron el asalto de julio están detrás del nuevo llamamiento del 15 de agosto.

Por lo tanto, el miedo a que se desencadene una nueva crisis internacional con el Barça jugando en territorio marroquí, a pocos kilómetros del posible lugar de los hechos, ha terminado empujando a los culés a quedarse en casa.

Ahora el Barcelona tendrá que replantearse qué hacer con su pretemporada. El equipo de Hansi Flick jugará este 8 de agosto un triangular en Italia y posteriormente encarará el Trofeo Joan Gamper en el Camp Nou el 19 de agosto contra el Al Ahly.

Una preparación escasa quizás para los azulgrana, que debutarán en La Liga el próximo 23 de agosto en un duelo ante el Elche.