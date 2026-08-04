Vinicius, 26 años: "En mi infancia dedicaba todos los días tiempo a jugar al fútbol y a volar cometas. Son recuerdos bonitos"

Antes de convertirse en una de las grandes estrellas del fútbol mundial, Vinicius Júnior vivió una infancia muy diferente a la realidad que disfruta hoy. El brasileño creció en São Gonçalo, donde pasaba prácticamente todo el día jugando.

En una entrevista concedida hace unos años, el delantero del Real Madrid recordó cómo era aquella etapa. Entre todos los momentos que guarda de su niñez, destacó especialmente el tiempo que compartía con sus amigos en las calles.

"Tengo muchos recuerdos entrañables con mis amigos en Río de Janeiro. Todos los días dedicaba una parte de mi tiempo a jugar al fútbol y luego a volar cometas", explicó el internacional brasileño sobre aquellos años de infancia.

Aquellas dos actividades marcaban su rutina. Siempre que terminaban las clases salía a la calle para jugar al fútbol y, cuando no estaba con un balón en los pies, disfrutaba haciendo volar cometas junto a sus amigos.

Su pasión por el fútbol era tan grande que apenas quería regresar a casa. De hecho, el propio Vinicius recordó que su padre tenía que ir a buscarlo porque era incapaz de abandonar el campo donde jugaba cada tarde.

Vinicius, tras firmar su renovación con el Real Madrid hasta 2027. Real Madrid

"Mi padre solía sacarme del campo a rastras", confesó entre risas. Aquella imagen refleja hasta qué punto el brasileño disfrutaba jugando al fútbol desde muy pequeño y cómo ese deporte ocupaba casi todo su tiempo libre.

Ni siquiera la lluvia conseguía apartarlo del balón. Cuando el mal tiempo impedía jugar en la calle, Vinicius buscaba otra solución para seguir divirtiéndose y convertía cualquier rincón de su casa en un improvisado terreno de juego.

"Jugaba dentro de casa, especialmente en los días de lluvia. Siempre acababa rompiendo algo: una luz, algún mueble...", recordó el futbolista, que admitió que aquella costumbre provocó más de un disgusto dentro de su hogar.

Su infancia también estuvo marcada por algún susto importante. El delantero explicó que, cuando apenas tenía cuatro años, sufrió una fuerte caída mientras jugaba y terminó necesitando asistencia médica por las heridas sufridas.

Vinicius celebra uno de los goles marcados ante el Espanyol. EFE

"Me caí y tuvieron que darme tres puntos en la nuca", recordó el brasileño sobre uno de los accidentes que todavía conserva en su memoria y que forma parte de las anécdotas más curiosas de su infancia.

Con el paso de los años, aquellas experiencias quedaron atrás, pero siguen muy presentes en sus recuerdos. Hoy, convertido en una referencia del Real Madrid, Vinicius continúa recordando con cariño la sencillez de una infancia marcada por el fútbol.