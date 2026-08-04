Víctor Valdés, 44 años: "Desde los 8 hasta los 18, jugar de portero cada fin de semana fue un sufrimiento constante"

Víctor Valdés es, sin lugar a dudas, uno de los nombres más ilustres en la historia del Fútbol Club Barcelona. Durante años, defendió la portería del Camp Nou con un aplomo inquebrantable, convirtiéndose en el guardián indiscutible de una de las etapas más gloriosas del club azulgrana.

Conquistó Ligas, Copas y Ligas de Campeones, consolidándose como una pieza clave del histórico equipo dirigido por Pep Guardiola. Sin embargo, detrás de la imponente figura del atleta de élite, del hombre que lo ganó todo y que actualmente disfruta de su retiro del fútbol profesional, se esconde una historia de superación psicológica y una relación profundamente tormentosa con el deporte que le dio la fama.

A menudo, los aficionados al deporte rey asumen que la vida de un jugador profesional es el cumplimiento progresivo de un sueño idílico de la infancia. La imagen de un niño jugando en la calle o en el parque, imaginando que levanta un trofeo importante, es un cliché casi universal.

No obstante, para Víctor Valdés, la realidad de su infancia y juventud vinculada al balón fue diametralmente opuesta. Su camino hacia el estrellato no fue de rosas, sino una auténtica batalla mental continua.

Hace ya algunos años, el exguardameta catalán se sinceró en una profunda entrevista concedida a Canal Plus, donde desnudó su alma y reveló la cruda realidad de sus inicios. En unas declaraciones que en su momento sorprendieron y conmovieron al mundo del fútbol, Valdés confesó el inmenso peso psicológico que le suponía tener que ponerse los guantes en su niñez y adolescencia.

"Desde los 8 hasta los 18 años para mí el jugar de portero cada fin de semana ha sido un sufrimiento constante de algo que no me gusta hacer y que no entiendo", relató con una honestidad desarmante, rompiendo el tabú sobre la salud mental en el deporte base.

La presión, la responsabilidad del puesto y la incomprensión de su propia situación le llevaban a cuestionarse constantemente su vocación y su día a día con una dura pregunta: "¿Por qué lo hago si no me gusta?".

Lejos de apagarse al ir subiendo peldaños, esta angustia vital lo acompañó cuando dio el salto a las categorías inferiores del equipo de su vida. Cualquier joven futbolista daría lo que fuera por entrar en una academia tan prestigiosa, pero para él la presión se multiplicaba de forma asfixiante.

Recordando su etapa ya en la cantera del Barça, Valdés explicaba que los fines de semana eran un tormento absoluto: "Me horrorizaba saber que tenía partido y que aquellos minutos los iba a pasar fatal".

El clímax de esta grave crisis personal llegó cuando alcanzó la mayoría de edad. A los 18 años, justo cuando estaba a un paso de consolidarse en el fútbol profesional y cumplir el "sueño" de su entorno, la carga emocional fue tan insoportable que comunicó que quería dejar de jugar al fútbol de manera definitiva.

Fue en ese momento crítico y de ruptura cuando el apoyo profesional jugó un papel salvavidas. Valdés comenzó a hacer terapia, una herramienta que rescató su carrera y, lo más importante, su bienestar personal. Como él mismo reconoció en aquella entrevista, el trabajo psicológico dio sus frutos: "Me ayudó a ver la portería de una manera diferente".

El resto es historia. Aquel joven atormentado, que odiaba su posición en el campo, logró transformar sus miedos en la fortaleza mental que le permitió brillar en la élite.