Gerard Piqué, 39 años: "Cuando tenía 12 o 13, Louis van Gaal fue a comer a mi casa. Me empujó y me tiró al suelo"

Gerard Piqué recordó en So Foot, una de las anécdotas más sorprendentes de su infancia relacionada con Louis van Gaal. El exfutbolista del FC Barcelona explicó que tenía apenas 12 o 13 años cuando el técnico neerlandés acudió a comer a casa de su familia y protagonizó un episodio que nunca ha olvidado.

Lo que debía ser una visita cordial terminó convirtiéndose en una escena que le dejó completamente desconcertado y que, con el paso del tiempo, ha pasado a formar parte de las historias más curiosas de sus inicios en el fútbol.

El excentral explicó que aquella visita fue posible gracias a la relación que mantenía su abuelo, Amador Bernabéu, con el Barcelona. Van Gaal era entonces entrenador del primer equipo y Piqué, que ya soñaba con llegar algún día a la élite, esperaba conocer de cerca a una de las figuras más importantes del club.

Sin embargo, el encuentro estuvo muy lejos de desarrollarse como él imaginaba. Nada más llegar, el entrenador decidió poner a prueba el físico del joven Piqué. Según relató el propio exjugador, Van Gaal le empujó con fuerza, provocando que acabara en el suelo.

Después, lanzó una frase que el catalán todavía recuerda perfectamente: "No ser fuerte para ser central". Aquellas palabras le afectaron especialmente porque llegaban de una persona a la que admiraba y porque, en ese momento, todavía estaba dando sus primeros pasos como futbolista.

Gerard Piqué, celebrando a pie de campo el último ascenso del FC Andorra FC Andorra

Piqué reconoció que el comentario le hizo pasar el resto de la comida prácticamente sin hablar. A esa edad soñaba con triunfar en el Barcelona y escuchar esa valoración de quien dirigía al primer equipo resultó un golpe difícil de encajar.

Aun así, con el paso de los años convirtió aquella experiencia en una simple anécdota y terminó demostrando que aquel diagnóstico estaba muy lejos de hacerse realidad.

Su evolución fue constante desde las categorías inferiores de La Masia. En 2004 decidió marcharse al Manchester United para seguir creciendo bajo las órdenes de Sir Alex Ferguson, una etapa que le permitió desarrollarse tanto física como futbolísticamente.

Tras una cesión al Real Zaragoza, regresó al Barcelona en 2008 para convertirse en uno de los pilares del proyecto liderado por Pep Guardiola.

Gerard Piqué en una rueda de prensa Fcandorra.com

Durante más de una década fue uno de los centrales más destacados del fútbol europeo. Con el Barcelona conquistó numerosos títulos nacionales e internacionales, mientras que con la selección española levantó la Copa del Mundo de 2010 y la Eurocopa de 2012.

Su trayectoria terminó desmintiendo por completo aquella impresión inicial de Van Gaal sobre sus condiciones para jugar en el eje de la defensa.

Ya retirado del fútbol profesional, Gerard Piqué continúa participando en diferentes proyectos empresariales y deportivos. En sus apariciones públicas suele repasar momentos poco conocidos de su carrera y de su infancia, como esta historia con Louis van Gaal.