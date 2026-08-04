Ferran Torres, de héroe del Mundial a enfadar al Barça con el órdago sobre su futuro: todos esperan la oferta del PSG

Hace apenas unos días, Ferran Torres tocó el cielo. Su gol en la final del Mundial disparó su cotización y confirmó el mejor momento de una carrera que parecía haber dado un giro definitivo.

Sin embargo, el delantero ha vuelto a ocupar titulares por un motivo muy distinto. Sus declaraciones sobre el FC Barcelona en medios estadounidenses, que no han sentado bien en el seno del club, y el interés del PSG han reabierto el debate sobre su futuro.

En concreto, el español abrió las puertas a su salida este mismo verano: "Tengo contrato, pero nunca se sabe. Estoy esperando a tomar la decisión adecuada, todavía no sé".

No fue la única reflexión que llamó la atención. El delantero también aseguró que espera un movimiento del club si realmente quiere contar con él durante las próximas temporadas: "El Barça tiene que demostrar que me quiere. Pueden venir a negociar y, al final, todo se hablará".

Un año de contrato

A Ferran Torres le resta una temporada de contrato con el FC Barcelona, ya que su vínculo expira en junio de 2027. Aunque el club mantiene la intención de renovarle, las conversaciones todavía no han comenzado.

Ese escenario mantiene abiertas todas las posibilidades de cara al mercado. El Barcelona no contempla desprenderse del delantero, pero tampoco quiere correr el riesgo de perderlo gratis dentro de un año.

Ferrán Torres en un partido con el Barça. GTRES

Si llega una oferta cercana a las pretensiones del club y Ferran decide no ampliar su contrato, la entidad azulgrana estudiará la operación. Una venta importante también supondría un alivio para las cuentas del Barça.

En ese sentido, el conjunto azulgrana ya habría fijado un precio de salida. La intención es no negociar por debajo de los 50 millones de euros, una cifra muy cercana al valor de mercado del internacional español.

El PSG es el favorito

El equipo que más interés ha mostrado en Ferran Torres es el Paris Saint-Germain. Luis Enrique conoce perfectamente al delantero tras coincidir con él en la selección española y considera que encajaría en su idea de juego.

La competencia en París sería enorme. Futbolistas como Dembélé, Kvaratskhelia o Doué parten con ventaja, aunque la polivalencia del valenciano es uno de los aspectos que más valora el técnico asturiano.

Marquinhos levanta la Champions para el PSG. Reuters

La salida de Gonçalo Ramos ha dejado un hueco en la delantera del PSG. El conjunto parisino busca incorporar un nuevo atacante y Ferran Torres encaja en el perfil que maneja Luis Enrique por su movilidad, esfuerzo defensivo y capacidad goleadora.

Otro de los factores que juegan a favor del PSG es el económico. El conjunto francés puede ofrecer un salario muy superior al que actualmente percibe el delantero en el FC Barcelona.

A ello se suma la posibilidad de volver a trabajar con Luis Enrique, el entrenador que más confianza le dio con la Selección y que fue clave en su consolidación como internacional.

Otros clubes interesados

El PSG no es el único equipo que sigue de cerca la situación de Ferran Torres. Desde la Premier League también hay varios clubes pendientes de cualquier movimiento que pueda producirse durante este mercado.

Arsenal y Tottenham son los dos nombres que más fuerza han cobrado en las últimas semanas. Ambos buscan reforzar su ataque y consideran que el internacional español reúne las condiciones que necesitan.

Los jugadores del Arsenal celebran el título de la Premier League. Reuters

En el caso del Arsenal, Mikel Arteta quiere incorporar un delantero que aumente el nivel competitivo de la plantilla. Ferran aparece como una alternativa más asequible que otras operaciones de mayor coste como es el caso de Julián Álvarez, que también está sonando con fuerza para llegar al club inglés.

Por otro lado, el Tottenham ha estado a punto de descender esta temporada y se ha lanzado al mercado con la necesidad de volver a jugar en Europa. Es por eso que ya han desembolsado grandes cantidades de dinero por jugadores como Tonali.

Ferran Torres celebra el primer gol del partido marcado ante el Espanyol. Reuters

Sin embargo, esta opción es menos probable ya que el no jugar ninguna competición europea supondría un paso atrás en la carrera de Ferran.

Desde España también ha surgido el interés del Atlético de Madrid. Aunque la operación se antoja muy complicada por las relaciones entre ambos clubes, el perfil del valenciano encaja en el estilo de Diego Simeone.

Por ahora, el futuro de Ferran Torres sigue completamente abierto. El Barcelona mantiene la calma y continúa apostando por su renovación, pero el mercado y el interés de varios gigantes europeos podrían convertir al delantero en uno de los grandes protagonistas de las próximas semanas.

Y además, si al final se marcha del Barça, podría hacer que la situación de los culés fuese de urgencia. Ya que no tendría ningún delantero puro tras la salida de Lewandowski y Ferran en el mismo mercado.