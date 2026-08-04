Ferran Torres, sobre la gorra de 'Make Spain Great Again' que llevó en la rúa del Mundial: "No entiendo de política"

Ferran Torres ha querido aclarar la polémica surgida por la gorra con el lema "Make Spain Great Again" que lució durante la celebración del título mundial de España.

El delantero, de gira por los medios de Estados Unidos, aseguró que su intención no fue lanzar ningún mensaje político, sino celebrar de forma distendida la conquista de la Copa del Mundo junto a los suyos.

"Fue un momento divertido, no fue sobre política porque honestamente no entiendo de política, fue simplemente por el hecho de ser capaces de ver de nuevo a España en lo más alto ganando el Mundial, fue simplemente para divertirnos con mis amigos y mi familia, pero nada sobre política", explicó el futbolista en declaraciones difundidas por CNN.

La gorra, roja y con una clara referencia al eslogan de Donald Trump, generó una gran polémica en redes sociales desde el mismo día de la celebración.

Ferran apareció con ella durante la rúa de los campeones por Madrid, pocas horas después de que España levantara el trofeo tras derrotar a Argentina en la final.

La imagen se viralizó de inmediato por su parecido con el lema "Make America Great Again", habitual en la iconografía política del presidente estadounidense.

El gesto no pasó desapercibido en Estados Unidos. Preguntado por el asunto, Trump reaccionó con aprobación y lo interpretó como un guiño favorable a su marca política.

La gorra de 'Make Spain Great Again' que llevó Ferran Torres en la rúa del Mundial. Captura de pantalla

El presidente estadounidense aseguró que Ferran es "un gran jugador" y calificó la gorra como "un bonito homenaje", al tiempo que afirmó que el delantero la llevó con "muy buena intención". También dijo que agradecía el gesto y lo presentó como una adaptación de su propio lema.

La secuencia convirtió una celebración puramente deportiva en un pequeño episodio de impacto político y mediático. Lo que en principio parecía un detalle anecdótico de la rúa acabó alimentando comentarios, lecturas ideológicas y reacciones oficiales, con la Casa Blanca entre los focos de atención.

La propia difusión internacional de las imágenes amplificó todavía más el debate sobre si la gorra era una broma interna, un simple gesto estético o una referencia deliberada al universo MAGA.

Ferran, sin embargo, ha querido cortar esa interpretación de raíz. Su explicación sitúa la gorra en un contexto festivo y privado, ligado al entusiasmo por volver a ver a España en la cima del fútbol mundial.

Con sus palabras, el atacante del Barça trató de dejar claro que la intención era celebrar, no posicionarse.