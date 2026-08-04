Bernardo Silva, 31 años: "En mi infancia siempre tenía el balón conmigo. Enfadaba a mis padres porque rompía cuadros"

Este lunes, Bernardo Silva se incorporó a la pretemporada del Real Madrid tras cerrar su fichaje semanas atrás. Tras una exitosa etapa en el fútbol inglés, el centrocampista portugués inicia este nuevo reto avalado por una trayectoria de madurez deportiva y personal cimentada desde su infancia en Lisboa.

Su pasión futbolística surgió en el hogar familiar. En una entrevista concedida a BBC Sport, Bernardo rememoró sus primeros juegos: "El fútbol siempre fue mi pasión desde que tengo uso de razón. Siempre tenía el balón conmigo en casa, incluso cuando mi madre o mi padre se enfadaban un poco porque rompía algunos cuadros o jarrones".

Su ambiente doméstico estuvo dividido por la rivalidad de la capital portuguesa: "Mi padre es un gran aficionado al fútbol y le gustaba jugar. Incluso mi madre siempre iba a los partidos de fútbol, aunque ella no es de mi club, sino del rival".

Con su padre del Benfica y su madre del Sporting, el futbolista acudía al estadio de Da Luz: "Iba a los partidos del Benfica con mi padre y, desde que era un niño pequeño, siempre fue mi sueño estar allí y jugar para ese club".

En la misma conversación con BBC Sport, se definió como un niño enérgico e indicó: "Me gusta creer que era un niño muy feliz y con mucha pasión por intentar tener éxito en la vida".

En la cantera del Benfica permaneció desde los 7 hasta los 19 años. Según explicó, la academia no solo le otorgó conceptos tácticos, "sino que me formaron un poco como hombre, me hicieron más duro y más fuerte".

Su salida posterior hacia el Mónaco marcó su primera emancipación. En una entrevista concedida a la cadena francesa Téléfoot previa a un enfrentamiento de Champions ante el PSG, reconoció que aquel traspaso representó "mi primera experiencia fuera de la casa de mi padre y de mi madre, y no es fácil".

Bernardo Silva, entrenando con el Real Madrid. Real Madrid

En cuanto a sus hermanas, admitió entre risas a BBC Sport que su memoria más lejana sin balón de por medio fue "pelear con mi hermana mayor". Además, añadió: "Creo que a día de hoy no tienen ni idea de lo que es un fuera de juego, pero me apoyan esté donde esté".

Hoy en día, su pilar fundamental es su propia familia. Relató que su hija "se lleva todo mi tiempo y toda mi energía".

El jugador valoró el equilibrio que le aportan en la cotidianidad: "Mi hija y mi mujer ayudan mucho. Cuando llego a casa y las veo, incluso cuando pierdo, me olvido de las cosas. Me encanta hacer cosas con ellas, ir de viaje o ver una película en casa".

Esta necesidad de estar próximo a los suyos pesó en su decisión de abandonar la Premier League.

En su entrevista final de despedida con los medios oficiales del Manchester City, tras nueve años en el club, declaró: "Es una oportunidad de estar un poco más cerca de mi familia. Han sido 12 años separados y bastante lejos, y quiero estar un poco más cerca de ellos".