Vinicius Jr, 26 años: "Como pescado 5 veces a la semana y cada día me duermo una siesta de 1 hora y media"

Vinicius, en un entrenamiento con la selección de Brasil. Europa Press

La excelencia en el fútbol de élite mundial exige una disciplina diaria férrea que trasciende lo que sucede durante los noventa minutos sobre el terreno de juego. En una distendida entrevista para el canal de YouTube CazéTV, Vinicius detalló los entresijos de la rigurosa preparación física y mental que sigue minuciosamente para mantenerse en la cúspide deportiva.

El día a día de la estrella del Real Madrid comienza con notable antelación en la ciudad deportiva. El futbolista acostumbra a presentarse en las instalaciones entre 1 hora y 1 hora y media antes del inicio formal del trabajo de grupo.

Allí comparte el desayuno con el resto del plantel, alimentándose con pan con tortilla y acompañándolo exclusivamente con agua, evitando cualquier otro tipo de bebida a primeras horas de la mañana.

Antes de saltar al césped, el delantero completa un primer bloque de gimnasio centrado en la activación muscular.

Según explica, esta fase inicial no busca levantar grandes cargas, sino acondicionar el organismo para el esfuerzo posterior: "La primera es solo calentamiento, hay que preparar el cuerpo, preparar la máquina para que trabaje".

Posteriormente, salta al campo para ejercitarse durante dos horas de intenso trabajo táctico y físico.

Tras la exigente jornada matinal, el deportista regresa a su domicilio para almorzar e iniciar una fase fundamental basada en el descanso biológico.

Vinicius Junior. Reuters

Para compensar sus hábitos de sueño nocturno, acostumbra a hacer una pausa reconfortante a mitad de la jornada: "Almuerzo, normalmente me duermo una siestita de 1 hora y media... porque me despierto muy temprano. Me duermo muy tarde y me despierto muy temprano".

Por las tardes, la preparación no se detiene. El atacante realiza una segunda sesión de entrenamiento dividida entre una hora de trabajo de fuerza en el gimnasio y una hora de fisioterapia intensiva.

A esto se suma el uso continuado de tecnología médica avanzada para acelerar la regeneración celular.

El futbolista pasa dos horas diarias reposando en una cámara hiperbárica equipado con mascarilla de oxígeno, con el firme propósito de "que la máquina se recupere".

El aspecto nutricional representa otro de los pilares inflexibles en su rutina cotidiana. Su régimen alimenticio está estrictamente controlado por profesionales e incluye una ingesta regular de productos marinos: "Como pescado 5 veces a la semana. No me gusta mucho el pescado, pero hay que comerlo".

Su pauta nutricional se complementa de forma obligatoria con un plan de suplementación vitamínica.

El tiempo libre del deportista transcurre en su hogar, donde desconecta del estrés competitivo dedicando bloques de hasta cuatro horas continuadas a los videojuegos.

En el plano social, gestiona su comunicación digital con reservas: consume vídeos cortos en redes sociales y comparte contenidos humorísticos con sus allegados, mientras evita las conversaciones extensas por mensajería instantánea.

Todo este engranaje de profesionalismo y descanso busca sostener el rendimiento de un atleta enfocado en seguir triunfando en la élite internacional.