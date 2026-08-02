Xabi Alonso y su paso por el Real Madrid: "Tengo una cicatriz, pero está curada"

Xabi Alonso ha comenzado una nueva etapa. Lejos de los focos de la capital española y con las energías renovadas, el técnico vasco se enfrenta al enorme reto de devolver al Chelsea a lo más alto en la Premier League.

En una reciente entrevista concedida a The Athletic, el tolosarra ha roto su silencio para hacer balance sobre su carrera, su filosofía de juego y, sobre todo, su convulso final como técnico del Real Madrid.

Su paso por el banquillo del Santiago Bernabéu fue intenso y no terminó como las partes habían imaginado en un principio. Sin embargo, el guipuzcoano demuestra que ha pasado página.

"Por suerte, no tengo muchas cicatrices en mi carrera", aseguró, antes de matizar la afirmación con total sinceridad sobre su última etapa en los banquillos: "Tengo una cicatriz, pero se cura. Ahora que está curada, estoy muy motivado y decidido a disfrutar de esta nueva etapa en el Chelsea como lo hice cuando empecé en Madrid".

Su salida de la entidad blanca le impidió cumplir la totalidad de su contrato, un episodio que él mismo analiza con un alto grado de autocrítica y madurez profesional. "Mirando hacia atrás, me quedo con lo positivo y con lo que no funcionó. He sido muy autocrítico, pensando en qué podría haber hecho mejor porque las cosas no salieron como esperaba", confiesa Alonso.

Para Xabi, el fútbol no deja de ser un proceso continuo de evolución: "Uno aprende de la decepción de las cosas que no salieron y trata de pensar que las cosas mejorarán".

Al profundizar sobre los motivos concretos que derivaron en su salida del Madrid, destaca la enorme complejidad de la labor técnica en la élite, que abarca mucho más que el diseño táctico en la pizarra: "Hay muchas experiencias, la adaptación que tuve que hacer, algunas cosas que funcionaron y otras que no, tanto en lo que respecta al juego como a la gestión de personas. Es una mezcla de todo".

Nuevos retos

Tras su marcha de Madrid, Alonso decidió tomarse un merecido tiempo de descanso antes de aceptar la suculenta e ilusionante oferta de Stamford Bridge.

Un parón que considera vital para su salud, su equilibrio mental y su futuro desempeño. "Principalmente lo usé para recargar energías. La energía que necesitas como entrenador... necesitas estar lleno de energía para nutrirte del resto. Es muy importante transmitir esa pasión, ese entusiasmo por el juego en cada entrenamiento, en cada plan de juego", subraya.

Durante esos meses sabáticos, admite que se alejó conscientemente de los monitores y de la vorágine diaria de los banquillos europeos: "No vi mucho fútbol... Se trataba principalmente de mí mismo, de sentirlo y recuperarme físicamente y emocionalmente".

Xabi Alonso, durante su presentación con el Chelsea. REUTERS

El esperado regreso a la actividad se produce ahora en Londres, bajo el amparo de un ambicioso proyecto que le convenció plenamente desde el primer momento en que ambas partes se sentaron a dialogar.

"Se trataba del proyecto porque tenía una visión del Chelsea desde fuera. Podía ver los aspectos positivos y también mis preocupaciones. Así que las abordé junto con los directores deportivos. Lo más importante es que hicimos el mismo análisis", explica, confirmando que la absoluta sintonía con la directiva londinense ha sido la clave principal para dar el definitivo paso al frente.