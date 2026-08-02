Jorge, padre de Messi: "Mi hijo nunca cambió. Con su primer contrato en el Barcelona nos compró una casa en el barrio"

Jorge Messi, padre de Leo, y el aún jugador del Barça en una imagen de archivo EFE

La carrera de Lionel Messi está repleta de títulos, récords y premios individuales. Sin embargo, su padre, Jorge Messi, asegura que el mayor éxito del argentino fue no perder nunca la humildad que le acompañó desde niño.

"Mi hijo nunca cambió", afirmó al recordar cómo vivió el futbolista el inicio de su etapa en el FC Barcelona. Según explicó, el dinero jamás alteró su forma de pensar ni su relación con las personas.

La primera gran decisión de Messi tras firmar con el Barcelona no fue comprarse un coche de lujo ni una mansión. Prefirió adquirir una casa para sus padres cerca del barrio donde habían vivido siempre.

Jorge Messi recordó que su hijo le hizo una petición muy especial. "Papá, no quiero que te alejes de nuestros vecinos", le dijo. También insistió en que conservaran la vivienda familiar por todo lo que significaba para él.

El padre del campeón del mundo explicó que Messi nunca perdió el vínculo con sus orígenes. Siempre quiso seguir cerca de las personas con las que compartió su infancia y ayudar al barrio cuando tenía la oportunidad.

Leo Messi CONMEBOL

Una de las historias que mejor refleja esa forma de actuar ocurrió en 2009. Padre e hijo paseaban por el barrio tras comprar un coche nuevo cuando vieron a un niño vendiendo botellas de agua.

Messi se acercó para hablar con él. Primero le preguntó cuánto dinero ganaba al día. El menor respondió que apenas conseguía tres dólares diarios con la venta de agua.

Después quiso saber si estudiaba. El niño respondió que sí y confesó que su sueño era convertirse en abogado. Aquella respuesta cambió por completo el rumbo de la conversación.

Según relató Jorge Messi, su hijo le pidió localizar a los padres del menor. Quería hacerse cargo de los estudios para que pudiera cumplir el objetivo que acababa de contarle.

Leo Messi. Reuters

Con el paso de los años, aquella ayuda dio sus frutos. Jorge Messi aseguró que Diego terminó convirtiéndose en un reconocido abogado de Rosario, cumpliendo el sueño que tenía cuando era un niño.

El padre del argentino también recordó una frase que resume la forma de entender la vida de su hijo. "El dinero es como el fútbol: no tiene sentido a menos que se lo pases a otros", aseguró.

Jorge Messi concluyó explicando que, cuando ve a su hijo jugar con sus niños con la misma ilusión que tenía de pequeño, confirma que la fama nunca cambió su esencia ni sus valores.